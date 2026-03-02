Fransa, Körfez Ülkelerinin Savunmasına Katılmaya Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Körfez Ülkelerinin Savunmasına Katılmaya Hazır

02.03.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Körfez ülkelerinin savunmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Irak, Bahreyn, Kuveyt, Umman gibi Körfez ülkeleri ve Ürdün'ün savunmasına katılmaya hazır olduğunu" söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı  Jean-Noël Barrot, ABD ve İsrail'in İran'a hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'ın bölgedeki tüm ABD üslerine füze fırtlatmasından sonra Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele almak üzere bir basın toplantısı düzenledi.  Barrot, Fransa'nın Suudi Arabistan, BAE, Katar, Irak, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Ürdün gibi dost ülkelerin savunmasına katılmaya hazır olduğunu belirtti. Bakan, askeri operasyonların süresiz sürmesinin hem İran'ı hem de bölgeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sarmalına sürükleyeceğini vurgulayarak gerilimin durdurulması çağrısında bulundu.

Barrot, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelerin tırmanıştan korunması gerektiğini vurguladı. Fransa'nın Lübnan devletinin egemenliği ve güvenliğine bağlılığını sürdüreceğini belirten Barrot, bölgedeki silahlı kuvvetler konusunda Lübnan ile görüşmek üzere bir konferans düzenleyeceklerini açıkladı. Barrot, tek taraflı müdahalelerin, bu amaçla oluşturulmuş uluslararası organlarda, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tartışılması gerektiğini söyledi.

İran rejiminin nükleer silahları, balistik füzeleri ve terörist gruplara desteğiyle bölgeyi istikrarsızlaştırdığını kaydeden Barrot, "On yıllardır uluslararası hukuku ihlal ediyor ve BM kararlarını hiçe sayıyor" dedi. Barrot, Fransa'nın önceliğinin Fransız vatandaşlarının ve tesislerinin güvenliği olduğunu ve yaklaşık 400 bin Fransız'ın doğrudan bölgeden etkilendiğini kaydetti. Barrot, şu aşamada herhangi bir Fransız can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Barrot, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik "tek taraflı" saldırılarının, tam da bunun için kurulmuş olan uluslararası organlarda, örneğin Birleşmiş Milletler'de tartışılması gerektiğini söyledi. Barrot, Paris'teki bakanlıkta bir toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkes sorumluluklarını alabilirdi, çünkü gücün kullanımı ancak (BM) Güvenlik Konseyi önünde gerçekleştiğinde gerekli meşruiyeti kazanabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Körfez Ülkeleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Savunma, Körfez, Fransa, Güncel, Kuveyt, İsrail, Katar, Ürdün, Irak, İran, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Körfez Ülkelerinin Savunmasına Katılmaya Hazır - Son Dakika

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:25:12. #7.11#
SON DAKİKA: Fransa, Körfez Ülkelerinin Savunmasına Katılmaya Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.