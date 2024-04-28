Fransa'nın teklifi BM kararını uygulamaya koyacak bir çerçeve oluşturuyor - Son Dakika
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Fransa'nın teklifi BM kararını uygulamaya koyacak bir çerçeve oluşturuyor

Fransa\'nın teklifi BM kararını uygulamaya koyacak bir çerçeve oluşturuyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa'nın İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sona ermesi için sunduğu teklifin, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulamaya koyacak bir çerçeve olduğunu belirtti. Mikati, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile yaptığı görüşmede, Lübnan'ın güneyinde sükunetin sağlanması ve Gazze'deki savaşın durması için yürütülen çalışmaları ele aldı. Mikati, Lübnan'ın söz konusu kararı tam anlamıyla uygulamaya kararlı olduğunu ve İsrail'den de buna uymasını ve ülkenin güneyine yönelik saldırıları durdurmasını istediklerini ifade etti.

28.04.2024 23:01
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Fransa'nın, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sona ermesi için sunduğu teklifin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulamaya koyacak bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mikati, ülkeyi ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile Beyrut'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Fransa'nın, Lübnan'ın güneyinde sükunetin sağlanması ve Gazze'deki savaşın durması için yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Mikati görüşmede, Sejourne'nin "Hizbullah birliklerinin İsrail sınırından on kilometre çekilmesini ve Tel Aviv'in Güney Lübnan'daki saldırılarını durdurmasını öneren" teklifinin, BMGK'nin 1701 sayılı kararını hayata geçirecek bir çerçeve sunduğunu ifade etti.

Mikati ayrıca, Lübnan'ın söz konusu kararı tam anlamıyla uygulamaya kararlı olduğunu ve İsrail'den de buna uymasını ve ülkenin güneyine yönelik saldırıları durdurmasını istediklerini kaydetti.

Sejourne ise Beyrut ziyaretinin bitiminde Fransa Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında Hizbullah-İsrail çatışmalarına atfen "Kriz çok uzadı. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyoruz ve Lübnan'daki en kötü senaryo olan savaşı reddediyoruz." dedi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmanın genişlemesinin hiç kimseye faydası olmadığını ve 1701 sayılı kararın uygulanması gerektiğini kaydeden Sejourne, Lübnan ordusunu desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

Kaynak: AA

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