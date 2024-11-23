Fransa UCM'nin Kararına Saygı Gösterilmeli - Son Dakika
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Fransa UCM'nin Kararına Saygı Gösterilmeli

Valerie Hayer, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

23.11.2024 15:47
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Avrupa Parlamento'sundaki (AP) liberal Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubunun Fransız lideri Valerie Hayer, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Valerie Hayer, konuk olduğu France Inter radyosunda UCM'nin İsrailli siyasetçiler hakkındaki tutuklama emri çıkarmasını değerlendirdi.

Hayer, "Fransa Dışişleri Bakanlığı değilim, samimi bir şekilde size söylediğim tek şey, Fransa'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi anlaşmasına bağlı olduğudur."

Gazetecinin, "Sizce, Fransa'nın bu konudaki tutumunda bir belirsizlik var mı?" sorusuna Hayer, bu meseleyle ilgili açıklama yapmayı Fransa Dışişleri Bakanlığına bıraktığını ifade etti.

Hayer, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'ı tutuklama emri çıkarması hakkında "Bu bağımsız bir mahkeme ve bu karara saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin UCM'nin 21 Kasım tarihli kararı konusunda farklı fikirlere sahip olması sorulan Hayer, diplomasi alanında AB ülkelerinin ortak bir sesle konuşması gerektiğini vurguladı.

Hayer, "Avrupa jeopolitik bir güç olmalı." diyerek, AB'nin Dış İlişkiler ve Savunmadan Sorumlu yeni Yüksek Temsilcisi olmaya hazırlanan Kaja Kallas'ın görevlerinden birinin de AB'nin 27 üye devletinin uluslararası arenada tek bir sesle konuşmasını sağlamak olacağını kaydetti.

Fransa'nın UCM kararını uygulayıp uygulamayacağı belirsizliğini koruyor

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, 21 Kasım'da düzenlenen bakanlığın haftalık basın toplantısında, ülkesinin UCM kararını uygulayıp uygulamayacağı konusunda net bir cevap vermeyerek, bu konunun hukuki olarak çok ihtiyatlı davranmayı gerektiren bir durum olduğunu belirtmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada ise, UCM'nin açıkladığı tutuklama emirlerinin "bir yargılama değil, bir suçlamanın resmileştirilmesi" olduğu savunulurken, Fransa'nın, UCM'nin Roma Statüsü kapsamındaki bağımsızlığına olan bağlılığının sürdüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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