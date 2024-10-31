Fransa ve Cezayir İlişkileri Zor Ama Gerekli

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa ve Cezayir arasındaki diyaloğun her zaman kolay olmadığını ancak gerekli olduğunu ifade etti.

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişlerinin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin, "Yarın, Cezayir bağımsızlık savaşının başladığı tarihin yıldönümü. Yakın zamanda, iki ülke arasında gerginlikler oldu. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Fransa ziyareti hala gerçekleşmedi. İki ülke arasında gelecek aylarda veya haftalarda bakanlar düzeyinde veya iki cumhurbaşkanı arasında görüşme olacak mı? Cezayir'in, Fransız sömürgesi döneminde işlenen suçların tanınması yönündeki talepleri hakkında iki ülke arasında görüşmeler yapılıyor ?" sorularına, Lemoine, şöyle yanıt verdi:

"Fransa ve Cezayir arasında çok yoğun bir ilişki olduğu doğru. 'Bakanlık düzeyinde karşılıklı ziyaretler olacak mı?' konusunda sorunuza cevap vermek gerekirse, şu an için böyle bir plan yok. Ancak gelecekte bu tür ziyaretlerin yapılacağından şüphem yok. Zamanı geldiğinde bu konuda bilgilendirme yapacağız."

Lemoine, Fransa ve Cezayir'in ikili ilişkiler kapsamında Ağustos 2022'de "Cezayir Deklarasyonu" imzaladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu deklarasyon Cezayir ile olan ilişkimizin çerçevesini belirliyor, Cezayirli yetkililerle belirlediğimiz yol haritasını oluşturuyor ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Fransa ve Cezayir arasındaki diyaloğun her zaman kolay olmadığı gerçek ancak (bu diyalog) gerekli, çünkü Fransa ve Cezayir, özellikle Sahel ve Libya'da bölgesel güvenlik konusunda ortak çıkarlar, endişeler paylaşıyor."

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, iki ülke arasındaki sömürge dönemiyle ilgili, hafıza çalışmaları konusunda ilerlemek istediğini daha önce dile getirdiğini aktaran Lemoine, Macron'un 17 Eylül'de Fransa-Cezayir ortak tarihçi komisyonunun Fransız üyelerini Paris'te ağırladığını hatırlattı.

Lemoine, bu komisyonun iki yıldır, sömürge dönemiyle ilgili hafızaları uzlaştırmak için çalıştığını belirterek, "Bu çalışma devam ediyor. Önemli bir çalışma, çünkü Cezayir ile yoğun bir ilişkimiz var." diye konuştu.

Sömürge döneminde işlenen suçlar hakkında görüşmeler olup olmadığı konusunda Lemoine, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(Bu konuda) Sizleri, Cumhurbaşkanının açıklamalarına yönlendiriyorum; (Macron) çeşitli röportajlarda ve konuşmalarda, hafıza dosyalarının kendisi için öncelikli olduğunu ve bu dosyaları Cezayirlilerle birlikte açmak gerektiğini söyledi her zaman. Bu nedenle, Fransa-Cezayir ortak tarihçi komisyonu, hafıza çalışmalarının çerçevesini belirleyip, bu konuda ilerlemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Lemoine, Lübnan'a gönderdikleri 30 ton acil yardımın gelecek saatlerde başkent Beyrut'a ulaşacağını belirtti.

İsrailli firmaların Paris'te 4-7 Kasım'da düzenlenecek Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'a katılımı hakkında Lemoine, Fransız hükümetinin baştaki tutumunun bu firmaların fuara katılımını yasaklamak olmadığını ifade etti.

Lemoine, "Hükümetin tutumunda, EUROVANAL'a katılmak isteyen İsrailli firmalara yönelik bir boykota benzetilebilecek hiçbir şey yoktu." diyerek, Fransa'nın her zaman İsrail'in kendisini "müdafaa etme" hakkını desteklediğini belirtti.

"Ancak Fransız hükümeti için tutumlarıyla tutarlı kararlar almak önemliydi." diyen Lemoine, Fransa'nın bölgede gerilimin tırmanışını durdurmak ve barışı varmak için her zaman Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Lemoine, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarında kullanılan saldırı silahlarını üretmeyen tüm İsrailli firmaların fuara kabul edilmiş olduğunu söyledi.

Paris Ticaret Mahkemesi'nin İsrailli firmaları fuardan men edilmesi kararını bozmasına ilişkin fikrini belirten Lemoine, "Tüm yargı kararları gibi, verilen bu karara da uyacağız." dedi.