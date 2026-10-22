Fransız hükümeti binlerce gözaltı sonrası cumartesi gösterilerinde tedbir alacak

PARİS, 22 Ekim (Xinhua) -- Fransız hükümeti, 17 Ekim'de ülke genelinde düzenlenen ve binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların ardından cumartesi günü yapılması planlanan yeni gösterilerde şiddet olaylarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını duyurdu.