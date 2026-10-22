Fransız hükümeti binlerce gözaltı sonrası cumartesi gösterilerinde tedbir alacak

Fransız hükümeti binlerce gözaltı sonrası cumartesi gösterilerinde tedbir alacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransız hükümeti, 17 Ekim'deki protestolarda binlerce kişinin gözaltına alınmasının ardından cumartesi yapılacak gösterilerde şiddeti önlemek için tüm tedbirleri alacağını duyurdu. Önlemlerin cumartesi günkü gösterilerde şiddet olaylarını önlemesi hedefleniyor.
PARİS, 22 Ekim (Xinhua) -- Fransız hükümeti, 17 Ekim'de ülke genelinde düzenlenen ve binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların ardından cumartesi günü yapılması planlanan yeni gösterilerde şiddet olaylarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını duyurdu.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?