 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız medyası İsrail'e karşı açılan soykırım davasında taraflı yayın yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız medyası İsrail'e karşı açılan soykırım davasında taraflı yayın yapıyor

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI), Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davasına ilişkin süreçte Fransız medyasının 'açık şekilde taraflı' yayın yaptığı gerekçesiyle, İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) başvurdu. LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Arcom'a yaptığı başvuruyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Milletvekili Panot başvurusunda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 'soykırım' suçlamasıyla İsrail'e karşı UAD'de açtığı davanın duruşmalarına ilişkin yayınlarda Fransız medyasının İsrail tarafının savunmasına geniş yer verirken Güney Afrika'nın mahkemeye yaptığı sunumları göz ardı ettiğine dikkati çekti. Aralarında kamu kuruluşlarının yer aldığı Fransız medyasının, 'açık şekilde taraflı' yayın yaptığını belirten Panot, UAD'deki dava gibi 'uluslararası öneme sahip konularda kamuoyunun dengeli ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinin' hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Fransız medyası İsrail\'e karşı açılan soykırım davasında taraflı yayın yapıyor
16.01.2024 - 13:07,
Abone Ol

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI), Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına ilişkin süreçte Fransız medyasının "açık şekilde taraflı" yayın yaptığı gerekçesiyle, İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumuna (Arcom) başvurdu.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Arcom'a yaptığı başvuruyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Milletvekili Panot başvurusunda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin "soykırım" suçlamasıyla İsrail'e karşı UAD'de açtığı davanın duruşmalarına ilişkin yayınlarda Fransız medyasının İsrail tarafının savunmasına geniş yer verirken Güney Afrika'nın mahkemeye yaptığı sunumları göz ardı ettiğine dikkati çekti.

Aralarında kamu kuruluşlarının yer aldığı Fransız medyasının, "açık şekilde taraflı" yayın yaptığını belirten Panot, UAD'deki dava gibi "uluslararası öneme sahip konularda kamuoyunun dengeli ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesinin" hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı "soykırım davası"

1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken, duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini incelemek için müzakerelere başladı.

Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fransa, İsrail, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız medyası İsrail'e karşı açılan soykırım davasında taraflı yayın yapıyor - Son Dakika


13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya paylaşımıyla ilgili savcılıkta ifade verdi RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya paylaşımıyla ilgili savcılıkta ifade verdi
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03
Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi

Son Dakika
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:24 Zincir marketlerde yeni dönem! Glütensiz ürün satışı zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:17:19. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız medyası İsrail'e karşı açılan soykırım davasında taraflı yayın yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement