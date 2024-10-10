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Fransız Milletvekili Medyayı Eleştirdi

Benjamin Lucas, ulusal medyanın İsrail'in Gazze saldırılarındaki çifte standardını eleştirdi.

10.10.2024 14:24
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Fransa'da muhalif milletvekili Benjamin Lucas, ulusal medyanın, küresel krizleri değerlendirmede "çifte standart" uyguladığını belirterek, medyanın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair kullandığı üslup, anlatım ve sunumu eleştirdi.

Fransa'da "Generation.s" partisi milletvekili Lucas, ulusal basının Gazze konusunda kullandığı dil ve anlatıma ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milletvekili Lucas, medyanın, uluslararası krizleri ve özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ele alışındaki "çifte standardını" eleştirdi. Lucas, yayın kuruluşlarının, İsrail'in saldırılarında öldürülen sivilleri görmezden geldiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenleri kastederek, "Bazen, (kurbanlar) insanmış gibi davranıyor; isimlerini, yüzlerini veriyoruz ama bazılarının vermiyoruz" diyen Lucas, Ukrayna Savaşı için Rusya'nın "işgalinden" bahseden medyanın, Filistinlilerin haklarının savunulması söz konusu olduğunda bölündüğünü dile getirdi.

Ayrıca Lucas sadece medyada değil kamusal tartışmalarda da Gazze aleyhine bir "asimetri" olduğuna dikkati çekti.

Fransız yayın kuruluşunun, Filistinli AP üyesini yayından alması tepki toplamıştı

Fransız kanalı BFMTV'nin 8 Ekim'deki yayınına konuk olan Fransa'nın Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan, kanalın "taraflı" yayıncılığını eleştiren ifadelerinin ardından canlı yayından alınmıştı.

Hassan, canlı yayından alındığı konuşmasında, BFMTV'nin sık sık İsrail Ordu Sözcüsü Olivier Rafowicz'i açıklamalarda bulunmak üzere yayına aldığını ve Rafowicz'in de Gazze yayınlarından dolayı kanalı tebrik ettiğini hatırlatarak, "Siz, editoryal çizginiz nedeniyle soykırımcı bir ordu tarafından tebrik edildiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Hassan, BFMTV'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ele alışını eleştirerek, imalı bir şekilde kanalın bu konuda "harika bir iş" çıkardığını söylemişti.

Filistin asıllı milletvekilinin yayından alınması sosyal medyada tepki toplamış, internet kullanıcıları "taraflı" bir yayıncılık yaptığı ve "muhalif sesleri susturmaya çalıştığı" için kanalı eleştirmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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