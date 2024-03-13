Fransız yazar Tahar Ben Jelloun Türkiye\'ye geliyor

Fransız edebiyatını tanıtma amaçlı verilen Goncourt Ödülü'nün sahibi, yazar Tahar Ben Jelloun, bir dizi etkinliğe katılmak için Türkiye'ye gelecek.
Institut français'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Uluslararası Frankofoni Günü kutlamaları ve Türkiye'nin Goncourt seçimi lansmanı dolayısıyla Fas asıllı Fransız yazar Jelloun, 20 Mart'ta Ankara Üniversitesi'nde, 21 Mart'ta İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi'nde söyleşi yapacak.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont'un açılışını yapacağı Ankara'daki etkinlik, 15.00'te başlayacak. Söyleşinin moderatörlüğünü, üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurmelek Demir üstlenecek.
Yazar, Galatasaray Üniversitesi'nde 15.00'te başlayacak ikinci etkinliğin ardından 18.30'da Institut français İstanbul'da "şiir" konulu bir müzikal söyleşiye katılacak.
Jelloun, etkinliklerinin ardından kitaplarını imzalayacak.
Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklere kayıt ve program detayları, "ifturquie.org/etkinlik-takvimi" adresi üzerinden öğrenilebilecek.
Tahar Ben Jelloun kimdir?
Fas'ın Fes kentinde 1944'te doğan Tahar Ben Jelloun, üniversite öğrenimini Rabat'ta felsefe bölümünde tamamladı.
Psikoloji ve sosyoloji alanında araştırma yapmak üzere 1971'de Paris'e yerleşen Jelloun, burada Le Monde gazetesi de dahil olmak üzere çeşitli dergilerle çalışmalarını sürdürdü.
Halen Paris'te yaşayan ünlü yazar, 1987'de La Nuit Sacree ile Goncourt Ödülü'nü, 1994'te Noureddine Aba Vakfı Edebiyat Büyük Ödülü'nü ve Akdeniz Ödülü'nü kazandı.
Yazarın "Tanca'da Sessiz Bir Gün", "Bay Ahlak'ın Çöküşü", "Kör Melek", "Kızıma Irkçılığı Anlatıyorum", "Hata Gecesi", "Kutsal Gece", "Kum Çocuk", "Yoksullar Hanı", "Duygular Labirenti", "Jean Jenet: Yüce Yalancı", "Işığın O Kör Edici Yokluğu", "Beckett ve Genet Tanca'da Bir Çay", "Devenin Söylediği", "Ülkemde ile Annem Hakkında" adlı eserleri Türkçeye çevrildi.
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