6 Nisan 1920

1- Günlük 230 bine yakın aracın geçtiği FSM Köprüsü 37 yaşında

Adını İstanbul'un fethini gerçekleştiren Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'ten alan ve "Boğaz'ın ikinci gerdanlığı" olarak bilinen köprünün açılışının üzerinden 37 yıl geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "FSM Köprüsü'nde günlük ortalama 230 bine yakın araç geçiyor. Açıldığı günden bu yana 2,2 milyar araç geçişi oldu"

(Uğur Aslanhan-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

2- 10 soruda Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun merak edilenleri

Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yayımlanan veya güncellenen strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak

Her ilde vali başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların, varsa il veya bölge teşkilat temsilcileri ile yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu kurulacak

Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için İklim Değişikliği Başkanlığından "sera gazı emisyon izni" alması zorunlu olacak

Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon lira idari para cezası verilecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- MEB, YKS ve LGS adayları için 30 binden fazla "Tercih Danışmanlığı Birimi" oluşturdu

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ile Bakanlığa bağlı resmi okullarda, LGS tercih danışmanlığı için 11 bin 391, YKS tercih danışmanlığı için 19 bin 232 tercih birimi kuruldu

(Şeyma Güven/Ankara)

4- Türk lirasıyla dış ticaret 6 ayda 700 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı

Türk lirasıyla bu yılın ilk yarısında 162,3 milyar liralık ihracat, 535,8 milyar liralık ithalat gerçekleştirildi

Haziranda 29 bin 291 firma, 164 ülkeye bu kategoride ihracata imza attı

(Mert Davut/Ankara)

5- Türkiye'nin nükleer sanayisinde ihracat potansiyeli artıyor

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi:

"Orta Doğu, Afrika ve komşu ülkelerimizde yapılacak nükleer yatırımların önemli bir paydaşı olma potansiyelini taşıyoruz"

"Sanayimizin bilgi ve alakasını artırdığımız takdirde önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir ihracat ve istihdam potansiyelini ülkemize kazandırabileceğiz"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- KDK, yılın ilk yarısında 9 bin 168 başvuruyu sonuçlandırdı

Ulusal hak arama kurumları arasında yer alan KDK'ye 2013'ten bu yana yapılan başvuru sayısı da 251 bin 738'e ulaştı

(İsmet Karakaş/Ankara)

7- Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Rencelj, ülkesinin Gazze'de acil ve tam ateşkes istediğini belirtti:

"(Slovenya) Gazze'de derhal ve tam bir ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın engelsiz erişiminin sağlanması çağrısında bulundu"

(Büşranur Keskinkılıç/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Brüksel'in nabzını tutan gazeteci Shada İslam'a göre Türkiye'nin AB'ye üye olmaması Birlik için "kara leke"

"Türkiye AB üyesi olsaydı, bilgimiz ve güney bölgemizdeki olayları etkileme yeteneğimiz söz konusu olduğunda çok farklı bir yerde olurduk"

"AB içerisinde (Gazze'ye yönelik çifte standartların müsebbibi olan) bu kolektif 'AB felcinden' kurtulmayı sağlayacak 'benzer düşünenlerden' veya 'isteklilerden' oluşan bir koalisyonun kurulmasını umuyorum"

(Selen Valente/Brüksel) (Görüntülü)

9- Türkiye'de ilk 6 ayda elektrikli ve hibrit otomobiller pazarın yaklaşık yüzde 45'ini oluşturdu

Haziran ayında toplam 25 bin 646 "tam elektrikli", 22 bin 506 hibrit otomobil satıldı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

10- Bankalar, kripto para borsaları için saklama hizmeti vermeye hazır

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelerle bankaların da kripto varlıklara yönelik saklama hizmeti sunabilmesinin önü açılırken, bu hizmet için 7 banka kurula başvurdu

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dalya Kohen: "Kripto varlıklara yönelik vizyonumuz doğrultusunda mevcut saklama servisimiz ve bunun üzerine inşa edeceğimiz diğer ürün ve hizmetleri, ilgili izinler çerçevesinde farklı pazarlara açma planlarımız bulunuyor"

(Mertkan Oruç/Ankara)

11- Konut sitesi ve binalardaki yangın önlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması gerekiyor

Yeni yönetmelikle, bina sahipleri ve yöneticilerine, yangınla ilgili tüm eksik malzeme ve ekipmanlarını 31 Aralık'a kadar tamamlaması için süre tanındı

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen: "Her bina ve site, yandın söndürme ve kurtarma ekipmanı, ilk yardım çantası, can kurtarma araçları, ekip listeleri ve acil durum planları bulundurmak zorunda, ayrıca bu malzemelerin de TSE onaylı ve yangın yönetmeliğine uygun olması gerekiyor"

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır: "Yapılacak denetimlerde eksiklik tespit edilirse, idari para cezası, ruhsat işlemlerinin askıya alınması ve sigorta işlemlerinde teminat kesintisi yapılması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalınabilecek"

(Serhat Tutak/Ankara)

12- YTÜ'nün "ANKA" isimli SİHA'sı başarıyla uçuruldu

YTÜ öğrencilerinin kendi imkanlarıyla tasarlayıp geliştirdiği SİHA, Hezarfen Havalimanı'ndan başarıyla uçuruldu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Güçlü: "Uçuş sırasında faydalı yük olarak yerleştirilen, mühimmatı temsil eden 750'şer gramlık 2 parça, belirlenen hedeflere başarıyla bırakıldı. Uçuş sırasında hız ve ivme gibi veriler de toplanarak mühendislik hesaplamalarıyla karşılaştırıldı"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Yapay zeka, siber saldırı ve savunmada "kılıç-kalkan"a dönüştü

Kaspersky GReAT'in APAC ve META Bölgelerinden Sorumlu Başkanı Sergey Lozhkin:

"Yapay zeka hem kötü niyetli aktörlerin saldırı kapasitesini artırmakta, hem de siber güvenlik firmalarının savunma yeteneklerini geliştirmekte kullanılabilir"

"Şu anda herkes kod yazımı, video üretimi gibi farklı görevler için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Yapay zeka ise artık bir kılıç ve kalkan savaşında her iki tarafın da elindeki en güçlü araçlardan biri haline geldi"

(Sibel Morrow/Tayland) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- THY'den Türk dizileri hayranı yolcularına ücretsiz plato turu

İstanbul Havalimanı'nda uçuşları arasında 6 ila 24 saat bağlantı süresi olan yolcular, tarihi olayları anlatan "Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Destan" gibi dizilerin çekildiği Beykoz Riva'daki Bozdağ Film Platoları'nı gezebiliyor

THY Tur Pazarlama Müdürü Abdullah Yormaz: "İşbirliği çerçevesinde burada yolcularımıza hem öğle yemeği ikramında bulunuyor hem de Türk dizilerinin çekildiği yerde Türk tarihi hakkında bilgilendirici tur düzenliyoruz. Bu kapsamda yolcularımız aynı zamanda ok atma, demir dövme gibi bireysel etkinliklere katılıp, Türk tarihinin anlatıldığı atlı gösteriyi de izleme şansı buluyor"

(Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Para Okçuluk Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu

Milli takım antrenörü Serdar Şatır: "Çalışmalarımızın sonucunu 22 Eylül'de Güney Kore'de düzenlenecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda alacağız"

Milli sporcu Büşra Ün: "Dört yıldır okçuluk yapıyorum. Kendime yeni bir sayfa açtım. Ülkemi her türlü platformda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

(Zekeriya Karadavut/Aksaray) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Türkiye'de kadın halterci sayısı artıyor

Son 4 yıl içinde aktif sporcu sayısı kadınlarda 900'lerden 1200'e çıktı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü:

"Bayan sporcu sayısındaki artışın etkenlerinden bir tanesi hem bayan antrenör sayımızın artması hem de okullardaki beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesi. Halter gerçekten bayanların yapacağı en güzel sporlardan bir tanesi."

"2028 olimpiyatları bizim açımızdan Türk halteri açısından bir dönüm noktası olacak."

(Fatih Mehmet Kürkçü/Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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