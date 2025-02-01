Fuat Koku Sitesi Davasında İlk Duruşma: 3 Sanığa Yakalama Kararı

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 69 kişinin yaşamını yitirdiği Fuat Koku Sitesi davasında ilk duruşma yapıldı. Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan 3 sanık hakkında savunmaları alınmak üzere yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin A ve B bloklarının yıkılması sonucu en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 69 kişi yaşamını yitirdi. Enkaza dönen apartmanda annesi Hayriye Kaya, kız kardeşi Fatma, eniştesi Mahmut ve dokuz aylık yeğeni Çınar Peksoy'u kaybeden Döne Kaya, adalet sürecinin yavaş ilerlemesine karşı 6 Mayıs 2024'ten itibaren Ankara'nın çeşitli simge yerlerinde ve Hatay Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti" tutmaya başlamıştı.

Fuat Koku Sitesi'yle ilgili iddianame depremden tam 22 ay sonra 2024'ün aralık ayında hazırlanmıştı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitleri Fuat Koku, Murat Fuatoğlu (Koku), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar, yapı denetim firması yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu, statik proje ve uygulama denetçisi Cemal Topaloğlu ve kontrol elemanı Emrah Bulğurcu hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

"Adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceğiz"

Fuat Koku Sitesi'nin ilk duruşması öncesi aileler Hatay Adliyesi önünde açıklama yaptı. Depremde yakınlarını kaybeden Döne Kaya, depremin üzerinden 725 gün geçtiğini ancak bu sürede yaşadıklarının ve hissettiklerinin hiçbir kelimeyle tarif edilemeyeceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Adaletin sağlanmadığı her geçen gün de yaşadıklarımız katlanarak artıyor. Müteahhidinden bakanlığına kadar kimlerin suçlu olduğunu çok iyi biliyor. Biz, adaletin sağlanması için bu mücadeleye devam edeceğiz. 69 kişinin ölümüne sebep olan kişiler 2016'da yaptıkları binayı 2007 yönetmeliğine göre yapmaları gerekirken 97 yönetmeliğini esas alarak binayı yapıyorlar. Zemin etüdünde belediyenin imzası yok ve herkesin bildiği gibi 11 il için hazırlanan AFAD İRAP raporlarında böyle bir depremin geleceğini senaryolarda dile getirmişler ancak hiçbir önlem alınmadı. Bugün müteahhitleri ve yapı denetimcileri yargılıyoruz, zamanı geldiğinde de sorumlu kamu çalışanlarını yargılayacağız."

3 sanık duruşmaya katılmadı

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Emrah Bulğurcu, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Murat Fuatoğlu ve Ali Onur Çinçinoğlu bulundukları illerden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken, diğer tutuksuz sanıklardan Fuat Koku, Serdal Sıkar ve Cemal Topaloğlu ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Tutuksuz sanık Murat Fuatoğlu savunmasında bilirkişi raporunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben Fuat Koku Sitesi'ni sağlam yaptım, malzemeden çalmadım, inşaatta C30 beton kullandım" dedi. Tutuksuz sanık Ali Onur Çinçinoğlu da "Denetlemede hiçbir kusurum bulunmamaktadır" diyerek suçlamaları reddetti.

Tutuksuz sanık Emrah Bulğurcu ise Fuat Koku Sitesi'nin denetiminde yer almadığını öne sürerek, "Ben denetlemeye gitmedim. Denetim raporlarındaki imzalar bana ait değil, benim yerime imza atmışlar" diye konuştu. Bulğurcu'nun bu savunmasının üzerine binada yakınlarını kaybeden ve aynı zamanda arsa sahibi olan Derviş Sönmez de Emrah Bulğurcu'nun denetlemeye geldiğini söyledi.

3 sanık hakkında yakalama kararı verildi

Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Müşteki ve sanıkları avukatları yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının yeni bilirkişi raporu taleplerini reddetti. Heyet, duruşmaya katılmayan sanıklar Fuat Koku, Serdal Sıkar ve Cemal Topaloğlu hakkında savunmaları alınmak üzere yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Heyet ayrıca sanık Emrah Bulğurcu'dan imza ve yazı örnekleri alınarak dosyadaki belgelerle birlikte inceleme yapılması için Adana Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı 9 Mayıs'a ertelendi.