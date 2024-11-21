Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'nde: "Ortak Bir Çözüm Geliştirilmesi Konusunda Görüşmeler Devam Ediyor" - Son Dakika
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Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'nde: "Ortak Bir Çözüm Geliştirilmesi Konusunda Görüşmeler Devam Ediyor"

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının varlık satışına karşı eylem başlatarak kendilerini madene kapatan maden işçilerini ziyaret etti.

21.11.2024 20:56
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(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının varlık satışına karşı eylem başlatarak kendilerini madene kapatan maden işçilerini ziyaret etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı maden işçilerin eylemi devam ediyor. Kendilerini maden ocağına kapatan 500 işçi sorunlarına çözüm talep ediyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, işçileri ziyaret ederek, görüştü.

Konunun siyasileştirilmeye çalışıldığını ileri süren Oktay, amacın sorun çözmek olması gerektiğini ifade etti. Fuat Oktay işçilere, özelleştirme sürecinin devam ettiğini ve işçilerin haklarını koruyacak bir çözümün bulunmaya çalışıldığını söyledi. Çözüm odaklı çalışma yürüttüklerini aktaran Oktay, "Ne yazık ki son birkaç gündür olay siyasileştirilme peşinde. Bizim arzumuz tabii ki üzüm yemek. Dolayısıyla bugün de bu amaçla buradayız" dedi. Kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Oktay, asıl konunun çalışanların kazanılmış hakları ve iş güvencesi olduğunu belirtti.

"Ortak bir çözüm geliştirilmesi konusunda görüşmeler devam ediyor"

Bakanlarla konuya ilişkin görüşme yaptığını söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

"Amaç kesinlikle verimliliğin arttırılmasıyla ilgili, sadece bugünle ilgili değil. Aslında gelecekte de burada hem mevcut çalışanlarımızın haklarının korunması, aynı zamanda da gelecekte çocuklarımızın ve torunlarımızın da Çayırhan'ın da kalkınmasına katma değer sağlayacak, devamı olacak, sürdürülebilir bir çözümünün niyetindeyiz. Her iki tarafta da iyi olduğunu biz gördük. Ortak bir çözüm geliştirilmesi konusunda görüşmeler devam ediyor. Olayı siyasileştirmeden, farklı boyutlara taşınmasına izin vermeden çalışanlarımızın haklarını koruyabileceğimiz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çalışanların ekmeğiyle, işçilerin kazancıyla oynayacak veya haklarının kaybolması boyutundaki herhangi bir şeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaade etmesi mümkün değil. Konuyu Cumhurbaşkanımıza, buradaki gelişmeler çerçevesinde arz etme fırsatı bulacağız inşallah. Her iki tarafın kazanacağı, devletimizin kazanacağı, işçilerimizin, çalışanlarımızın kazanacağı, Çayırhan'ın kazanacağı, sendikalarımızın yine üyeleriyle bir araya geldiklerinde bir barış ortamı içerisinde kabul edilebilir bir çözüme ulaştık diyebileceği bir ortak noktayı bulmaya çalışıyoruz."

Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali\'nde: "Ortak Bir Çözüm Geliştirilmesi Konusunda Görüşmeler Devam Ediyor"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fuat Oktay, Çayırhan Termik Santrali'nde: 'Ortak Bir Çözüm Geliştirilmesi Konusunda Görüşmeler Devam Ediyor' - Son Dakika

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