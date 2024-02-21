G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel gerilimler ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alınacak - Son Dakika
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G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel gerilimler ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alınacak

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nda küresel gerilimler ve İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları ele alınacak

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel gerilimler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi konular ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılacak. Toplantılarda ayrıca, çok taraflı örgütlerin güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluğun azaltılması ve küresel yönetişim mekanizmalarının reformu gibi konular da ele alınacak. G20 Liderler Zirvesi ise kasımda Rio de Janeiro'da düzenlenecek.

21.02.2024 18:57
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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündem, küresel gerilimler, Rusya- Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Brezilya'nın ev sahipliğinde başladı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, toplantılarda, Ukrayna'daki gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, küresel gerilimler, çok taraflı örgütlerin güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluğun azaltılması ve küresel yönetişim mekanizmalarının reformu ele alınacak.

Brezilya'nın G20 Baş Müzakerecisi Mauricio Lyrio, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Küresel yönetişimin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz ve eşi benzeri görülmemiş bir çatışma döneminden geçiyoruz. Küresel zorluklarla mücadele edecek bir yönetim eksikliği var." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin genişletilmesini ve reform yapılmasını savunduklarını dile getiren Lyrio, veto yetkisine sahip ülkelerin direnişi nedeniyle fikir birliğine varılamadığını söyledi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 2 Mart 2023'te Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bu yana ilk kez yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi ise kasımda Rio de Janeiro'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

Brezilya, Ukrayna, İsrail, Rusya, Gazze, Rio, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda küresel gerilimler ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alınacak - Son Dakika

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