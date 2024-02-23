G20 Ülkeleri İsrail'in Refah Operasyonuna Karşı Çıkıyor - Son Dakika
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G20 Ülkeleri İsrail'in Refah Operasyonuna Karşı Çıkıyor

G20 Ülkeleri İsrail\'in Refah Operasyonuna Karşı Çıkıyor

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerin çoğunun İsrail'in Refah'a yapmayı planladığı operasyona karşı çıktığını bildirdi. Vieira, ayrıca çok taraflı örgütlerde reforma ihtiyaç olduğunu vurgulayarak BM Güvenlik Konseyine yeni daimi üyelerin dahil edilmesi konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

23.02.2024 07:13  Güncelleme: 07:16
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Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerin çoğunun İsrail'in Refah'a yapmayı planladığı operasyona karşı çıktığını bildirdi.

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde tamamlanan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Vieira, basına açıklamada bulundu.

Bakan Vieira, G20 ülkelerinin, Filistin Devleti'nin kurulması konusunda "hemfikir" olduğunu belirterek "Birçok ülke, İsrail'in Refah'a yapmayı duyurduğu operasyona karşı çıkarak İsrail hükümetinden bu kararını gözden geçirmesini ve derhal askıya almasını talep etti." ifadesini kullandı.

Çok taraflı örgütlerde reforma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vieira, "Herkes, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi temel kuruluşlarda reform gerektiği fikrine katılıyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Vieira, BM Güvenlik Konseyine başta Latin Amerika ve Afrika olmak üzere yeni daimi üyelerin dahil edilmesi konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.

Yoksul ülkelerin finansmana erişiminin sağlanması için kendilerine kolaylık sağlanması çağrısında bulunan Vieira, eylül ayında dışişleri bakanlarının katılımıyla New York'taki BM Genel Kurulunda yeni toplantılar planlandığını belirtti.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, kasımda Rio de Janeiro'da düzenlenecek.

Kaynak: AA

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