G7'den İran ve Rusya'ya Sert Kınama - Son Dakika
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G7'den İran ve Rusya'ya Sert Kınama

G7 dışişleri bakanları, İran'ın füze ihracını ve Rusya'nın tedarikini kınadı.

14.09.2024 21:18
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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İran'ın balistik füzelerini ihraç etmesini ve Rusya'nın da bu füzeleri tedarik etmesini en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nin, ortak açıklamasında, "İran'ın balistik füzelerini ihraç etmesini ve Rusya'nın bunları tedarik etmesini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "İran'ın, uluslararası toplumun durması yönündeki çağrılarına rağmen, silah sevkiyatına devam ettiğine dair kanıtlar, İran'ın Rusya'ya Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırgan savaşına verdiği askeri desteğin daha da arttığını göstermektedir. Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmek ve kritik altyapı noktalarına saldırmak için İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) kullanmıştır. Rusya'nın bu saldırganlığı, Birleşmiş Milletler Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." denildi.

G7 açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"İran, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı ve haksız savaşa verdiği tüm desteği derhal kesmeli ve de Ukrayna halkına, genel olarak Avrupa ve uluslararası güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan bu tür balistik füze, İHA ve ilgili teknoloji transferlerini durdurmalıdır. Biz, İran'ı, küresel güvenliği daha da zayıflatan, Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşına verdiği kabul edilemez destekten sorumlu tutma taahhüdümüzde kararlıyız. Bu konuyla ilgili daha önce yaptığımız açıklamalar doğrultusunda, yeni ve önemli tedbirlerle karşılık vermeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel G7'den İran ve Rusya'ya Sert Kınama - Son Dakika

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