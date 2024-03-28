İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gelecek ay Capri adasında ev sahipliği yapacakları G7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında, Orta Doğu, Ukrayna ve terör konularının ana gündem maddeleri olacağını söyledi.
ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının İtalya'nın dönem başkanlığında 17-19 Nisan'da Capri adasında yapacağı toplantı öncesinde Tajani, adanın idari açıdan bağlı olduğu Napoli Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.
Toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tajani, "Orta Doğu meselesi, Capri'de yapılacak G7 dışişleri bakanları toplantısının merkezinde yer alacak. Orada Gazze'ye yönelik barış mesajı verilecek. Münih'te barış mesajları verdiğimiz gayrı resmi toplantının ardından yine barış için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Capri'de güncel konulara odaklanacaklarını ifade eden Tajani, "Ukrayna'dan bahsedeceğiz, Orta Doğu'dan bahsederken terörü de konuşacağımız aşikar. Aslında bu çok ciddiyetle de ele alacağımız bir konu olacak. Derinlemesine değerlendireceğiz. Sahip olduğumuz bilgileri paylaşarak daha ileri gidebiliriz." diye konuştu.
Tajani, ayrıca Akdeniz ve Afrika'daki gelişmelere odaklanacaklarını, Hint-Pasifik bölgesindeki istikrara da değineceklerini, durumu gergin olarak tanımladığı Tayvan ve Hint-Pasifik'te statükonun korunmasından yana olduklarını kaydetti.
İtalyan bakan, Capri'deki G7 dışişleri bakanları toplantısına, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katılacağını belirtti.
Tajani, G7 toplantısına; Brezilya, Hindistan ve Moritanya'nın davet edileceği bilgisini de verdi.
Son Dakika › Güncel › G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Orta Doğu, Ukrayna ve Terör Konuları Gündemde - Son Dakika
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