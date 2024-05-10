G7 Ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşında Uluslararası Suçları Soruşturma ve Kovuşturmaları Destekleme Kararlılığını Sürdürdü - Son Dakika
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G7 Ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşında Uluslararası Suçları Soruşturma ve Kovuşturmaları Destekleme Kararlılığını Sürdürdü

G7 Ülkeleri, Rusya-Ukrayna Savaşında Uluslararası Suçları Soruşturma ve Kovuşturmaları Destekleme Kararlılığını Sürdürdü

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'nın oluşturduğu G7 ülkelerinin adalet bakanları, Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna'ya karşı işlenen uluslararası suçların hesap verebilirliğini sağlamayı amaçlayan soruşturma ve kovuşturmaları destekleme kararlılığını sürdürdüklerini bildirdi.

10.05.2024 19:38
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ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'nın oluşturduğu G7 ülkelerinin adalet bakanları, Rusya- Ukrayna savaşında, Ukrayna'ya karşı işlenen uluslararası suçların hesap verebilirliğini sağlamayı amaçlayan soruşturma ve kovuşturmaları destekleme kararlılığını sürdürdüklerini bildirdi.

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın, Venedik kentinde ev sahipliği yaptığı iki günlük toplantının ardından bir sonuç bildirisi kabul edildi.

Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının en güçlü ifadelerle kınandığı belirtilirken, "Rusya'ya karşı yaptırımları ve diğer kısıtlayıcı tedbirleri ihlal ederek bu ülkeye yasa dışı finansman ve mal sağlayanları sorumlu tutmak da dahil olmak üzere ilgili yasaların uygulanması taahhüdü" yinelendi.

Ukrayna'nın Rusya'dan tazminat almasına yardımcı olmak için tüm yolların araştırılmaya devam edildiği kaydedilen bildiride, 19 Nisan'da G7 Dışişleri Bakanları'nın teyit ettiği üzere; dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kullanılabileceği tüm muhtemel yollar ve uygulanabilir seçenekler konusunda çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

Bildiride, "Rusya'nın saldırgan savaşı nedeniyle Ukrayna'da ve Ukrayna'ya karşı işlenen uluslararası suçların hesap verebilirliğini sağlamayı amaçlayan soruşturma ve kovuşturmaları destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

G7 Bildirisinde, yasa dışı göç, yapay zeka ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi küresel çaptaki sorunlarla alakalı işbirliğinin derinleştirilmesine ve koordinasyonun desteklenmesine yönelik "Venedik Adalet Grubu"nun oluşturulduğu belirtildi.

Bildiride, G7 bakanlarının, uyuşturucu kaçakçılığını ve suç gelirlerinin aklanmasını önleme konusunda yargı ve kolluk kuvvetlerinin çabalarını güçlendirmeye yönelik stratejilerin üzerinde durulduğu aktarıldı.

Fentanil, nitazin gibi sentetik uyuşturucuların piyasaya sürülmesinin, uluslararası adli işbirliği gerektiren en acil konu olduğu ifade edilen bildiride, organize suçların, son yıllarda insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı konularının küresel endişe konusu haline gelmesine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Japonya, Almanya, Ukrayna, Kanada, İtalya, Fransa, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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