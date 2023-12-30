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Galatasaray, Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından coşkuyla karşılandı

Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönen Galatasaray kafilesini, İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki maçın ertelenmesi sonrası Sarı-kırmızılı takım, Türkiye'ye döndü. Teknik direktör Okan Buruk, havalimanında yaptığı açıklamada, gerekli açıklamanın TFF ve kulüpler tarafından yapıldığını belirtti.

Galatasaray, Süper Kupa\'nın ertelenmesinin ardından coşkuyla karşılandı
30.12.2023 - 08:35,
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Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından yurda dönen Galatasaray kafilesini, İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün oynanması planlanan ancak organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Kupa sonrası Sarı-kırmızılı takım, yurda döndü.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Galatasaray kafilesini yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular.

Teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Sarı-kırmızılı kafileyi karşılamak üzere havalimanına geldi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Galatasaray, Süper Kupa'nın ertelenmesinin ardından coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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