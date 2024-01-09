Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Okan Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Tecrübeli teknik adam, " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde fotoğrafları incelerken duygulandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Buruk, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in objektifine yansıyan "Haykırış" fotoğrafına oy verdi.

Geçen sene 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerden sonra oluşan birlik ve beraberliğe dikkati çeken Buruk, "Ülke olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ülke olarak ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Zor anlarda nasıl reaksiyon verebildiğimizi gördük." ifadelerini kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları incelerken, "Her fotoğrafta ayrı bir acı var." diyen Okan Buruk, "En çok içimizi acıtan çocuklara karşı yapılan zulüm. Bir baba olarak bu acıları daha çok hissediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, iki kategorinin ardından diğer fotoğrafları incelemeye geçerken, "Deprem ve Gazze'den sonra diğer kategorilerin bir önemi kalmıyor. Hayatın ne kadar boş olduğunu görüyoruz." dedi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "Boğaz'ın şahitliği" fotoğrafını seçen Galatasaray Teknik Direktörü, "Haber" kategorisinde Yair Palti'nin "S.O.S" isimli fotoğrafını oyladı.

Spor kategorisinde tercihi Icardi

Buruk, "Spor" kategorisinde ise sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmada son golü atan Mauro Icardi'nin gol sevincini seçti.

Tecrübeli teknik adam, Tolga Ovalı'nın çektiği ve Icardi'nin golden sonra uçarak yaşadığı sevinci yansıtan fotoğrafa oy verdi.

Oylamaya giren eserler arasında Evrim Aydın'ın çektiği, Ankara'daki şampiyonluk kutlamasında Icardi'nin kendisini omuzlara aldığı fotoğrafı da beğenen Buruk, "Benim için güzel bir fotoğraf. Benim için sürpriz oldu." diye konuştu.

Okan Buruk, eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı anı yakalayan Emin Sansar'ın fotoğrafıyla ilgili ise "Bu sezona damga vuran anlardan biri." dedi.

"Bizim için büyük ders olabilecek fotoğraflar"

Okan Buruk, AA çalışanlarının çektiği fotoğraflar hakkında övgüde bulundu.

Oylarını vermesinin ardından "Yılın Kareleri"ni değerlendiren Buruk, deprem temalı seçkiyle ilgili, "Bizim için en zor olan iki olayla başladık. Deprem fotoğrafları o ana götürdü. Yaşanan acıyı tekrar içimize işletti ve üzüntümüzü tekrar ortaya çıkardı. Diğer yandan bizim için büyük ders olabilecek fotoğraflar. Olası İstanbul depremi için hepimiz açısından bir ders. İnşallah buna hazırlanırız. Hepimiz potansiyel olarak bu anları yaşayabilecek durumdayız." diye konuştu.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de ölen çocukların kendisini üzdüğünü dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Gazze, büyük bir üzüntü. Yapılan zulümde çocukların ölmesini, dünyanın bunun karşısında hiçbir şey yapmamasını ve sessiz kalmasını izliyoruz. Oradaki acıları içimde hissettim. Bir baba olarak masum yavruların öldürülmesini kabul etmiyorum. Herkesin bu kadar sessiz kalması da dünyadaki her şeyin yalan olduğunu gösteriyor. Herkes özgürlük ve insan haklarından bahsediyor ama çocukların zulme maruz kalması bunların yalan olduğunu ortaya çıkarıyor. Bize gösterilmeye çalışılan gerçek bir dünya değil. Bu anlamda çok üzüntülüyüm. Yaşananlar karşısında hiçbir şey yapamamanın verdiği üzüntü de içimizde var."

"Diğer kategorilerde çok güzel ve önemli fotoğraflar vardı." diyen tecrübeli teknik adam, "Galatasaray'ın şampiyonluk fotoğrafını görünce geçen sezon yaşadığımız mutluluğumuzu hatırladım. Geçen sezon ne kadar önemli şeyler yaptığımızı hatırlamak güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Buruk, Icardi'nin kendisini omzuna aldığı fotoğrafın yerine Arjantinli yıldızın gol sevincini seçmesiyle ilgili, "Orada kendi egolarımı tırpanlamak istedim. Gol sevinci fotoğrafını çok beğenmiştim. Dünyanın birçok yerinde bu fotoğraf yayımlandı. Çok önemli bir galibiyet almıştık. Onun için Icardi'nin gol sevincini seçtim." şeklinde görüş belirtti.

"Bu sezon yine şampiyonluk beklentimiz çok yüksek"

Okan Buruk, 2024'te hem Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarı beklediklerini söyledi.

Yeni yılla ilgili temennilerini dile getiren Buruk, "Birinci isteğimiz barış. Dünyada barışın yaşanmasını temenni ediyorum. Tabii ki doğal afetler olacak, farklı şeyler yaşanacak. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Üzüntülerimiz de olacak ama sevinçlerimizin daha çok olmasını diliyorum. Ülkemizin de 2024, sportif, ekonomik, barış, yaşam, demokrasi ve birçok alanda en iyi dönemini yaşadığı yıl olsun. Bu sezon yine şampiyonluk beklentimiz çok yüksek. 2023'te 23. şampiyonluğu kazanmıştık. Şimdi hedefimiz 2024'te 24. şampiyonluğumuzu kazanmak. Bunun için çok çalışacağız. Avrupa'da beklentilerimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.