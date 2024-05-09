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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu başladı.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), Ukrayna Lesya Ukrainka Volyn National Üniversitesi ile Slovakya Ss. Cyril and Methodius in Trnava Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışı yapıldı.

Yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere karma sunum biçiminde yapılan etkinlikte, Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca oturumlar olacak.

Sempozyumda, Türkiye, Ukrayna, Romanya, Nijerya, Slovakya, Tanzanya, Endonezya, Nijer, Pakistan, İran, İngiltere ve Portekiz'den 217 katılımcı yer alıyor.

"İletişimde Güncel Dinamikler" temasıyla düzenlenen programın açılışında konuşan GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Devrim Özkan, sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Katılımcılara teşekkür eden Özkan, etkinliği etkileşim içerisinde gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

İKSAD Başkanı Mustafa Latif Emek de iletişim çağında doğru iletişimin önemli olduğunu ifade etti.

Dijital çağın toplumlar arası etkileşimi etkilediğini anlatan Emek, "Artık sadece bilgiye ulaşmak değil, aynı zamanda bu bilgiyi etkili bir şekilde iletmek ve paylaşmak da büyük önem taşıyor." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet Hülür tarafından sunum gerçekleştirilen sempozyum yarın sona erecek.