GAÜN İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu başladı - Son Dakika
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GAÜN İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu başladı

GAÜN İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu başladı

GAÜN İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde başladı. Sempozyumda Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca oturumlar düzenlenecek ve 217 katılımcı yer alacak. Programın açılışında konuşan GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Devrim Özkan ve İKSAD Başkanı Mustafa Latif Emek, iletişimin önemine vurgu yaptılar. Sempozyum yarın sona erecek.

09.05.2024 16:05
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu başladı.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), Ukrayna Lesya Ukrainka Volyn National Üniversitesi ile Slovakya Ss. Cyril and Methodius in Trnava Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışı yapıldı.

Yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere karma sunum biçiminde yapılan etkinlikte, Türkçe, İngilizce ve Ukraynaca oturumlar olacak.

Sempozyumda, Türkiye, Ukrayna, Romanya, Nijerya, Slovakya, Tanzanya, Endonezya, Nijer, Pakistan, İran, İngiltere ve Portekiz'den 217 katılımcı yer alıyor.

"İletişimde Güncel Dinamikler" temasıyla düzenlenen programın açılışında konuşan GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Devrim Özkan, sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Katılımcılara teşekkür eden Özkan, etkinliği etkileşim içerisinde gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

İKSAD Başkanı Mustafa Latif Emek de iletişim çağında doğru iletişimin önemli olduğunu ifade etti.

Dijital çağın toplumlar arası etkileşimi etkilediğini anlatan Emek, "Artık sadece bilgiye ulaşmak değil, aynı zamanda bu bilgiyi etkili bir şekilde iletmek ve paylaşmak da büyük önem taşıyor." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet Hülür tarafından sunum gerçekleştirilen sempozyum yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Sempozyum, Endonezya, Portekiz, Slovakya, Tanzanya, Pakistan, Türkiye, Ukrayna, Romanya, Nijerya, Nijer, İran, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAÜN İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası İletişim, Bilgi ve Toplum Sempozyumu başladı - Son Dakika
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