Gazeteci Özlem Gürses Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Gazeteci Özlem Gürses Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

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Gazeteci Özlem Gürses, 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlamasıyla ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

21.12.2024 21:26
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Youtube yayınında söylediği bir söz nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gazeteci Özlem Gürses'in avukatı Furkan Kamalak, "Adalet bir gün herkese lazım olacak. Yani bugün A görüşündeyseniz, yarın B görüşünde olmayacağınızın garantisi yok. Bir şeylere sessiz kaldığımız noktada, bir şeyleri görüp de sustuğunuz noktada bu bir gün illa ki size de sirayet edecektir" ifadelerini kullandı.

"TV OZ" isimli Youtube kanalında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri harita üzerinden anlatırken kullandığı bir ifade nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Özlem Gürses dün akşam ödül almak için gittiği Ankara'da gözaltına alınmıştı. Sabaha karşı İstanbul'a Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen Gürses, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Adalet Bakanlığı'ndan alınan izinle hakkında TCK 301/2'den işlem yapıldığı belirtilen Özlem Gürses hakkında Nöbetçi Mahkeme, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Bu suçun içerisinde bir kastın olmadığı çok açıktı"

Özlem Gürses'in avukatı Furkan Kamalak, İstanbul Adliyesi önünde gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Kamalak, şöyle konuştu:

"Yani zaten bir dil sürçmesi olduğu çok belliydi. Özlem hanım da bunu ifade etti. Olayın aslında buralara hiç gelmemesi gerekiyordu. Çünkü canlı yayın esnasında belli kazalar olabiliyor. Bu suçun içerisinde bir kastın olmadığı çok aleni bir şekilde açıktı. Özlem hanım çağrı üzerine gidebilecek bir konumdaydı. Telefonla ulaşılabilme imkanı, ihtimali vardı. Ancak ne yazık ki sayın savcılığımız bu yolları tercih etmek yerine ödül töreni için gelmiş olduğu Ankara'da gözaltına alma yolunu seçti. Bu da tabii takdir hakkıdır ama açıkçası insanların vicdanı kanaatini biraz zedeleyen, yaralayan noktalardan bir tanesi olmuştur ne yazık ki... Bu saat itibarıyla Özlem hanım evine doğru geçti. Yine buna şükrediyoruz.

"Süreç gereğinden çok farklı işledi gibi geliyor bize"

Çünkü sanki süreç gereğinden çok farklı işledi gibi geliyor bize. Yani işin içinde biraz başka noktalar olma şeyi bizi rahatsız etti. Çünkü özellikle beni huzursuz eden nokta şu oldu; biz haberdar olur olmaz özel avukat olarak ben Özlem hanım için Ankara Emniyetine gittim. Ancak Özlem hanımın yola çıktığı bilgisi aktarıldı bize. Sonrasında biz öğreniyoruz ki Özlem hanım aslında o süreçteyken emniyette, bizden sonra yola çıkıyor. Özellikle kapıda bekletildik. İçeride kötü bir muamele olmadı. İçeriyle irtibat kurulması gerektiği bilgisi aktarıldı. Ancak o süreçteyken zaten içeride olduğu bilgisi geldi bize...

"Savcılık aşamasında anlatamadık meramımızı"

Şimdi ben Ankara'ya doğru tekrar yola çıkıyorum. İvedilikle tabii ki mesaiye başlar başlamaz bu karara itiraz ederiz. Çünkü ortada bir suçun doğduğuna biz inanmıyoruz. Çünkü kasıt yok. Yani orada tam tersine Özlem hanımın Türk Silahlı Kuvvetlerini yüceltici noktada açıkladığı, 'şu, şu bölgeler Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetiminin idaresine geçmiştir' şeklindeki açıklamaları da var. Yani açıklamanın bir kısmını kesip, bir kısmını alıp da sosyal medyadaki trollerin yönlendirmesiyle bir şeylerin sonuca ulaşabilme ihtimali zaten çok zayıf ve ulaşsanız dahi bu sonuçtan istediğiniz verimi alamazsınız. Biz de bunu ifade etmeye çalıştık. Ne yazık ki savcılık aşamasında bunu sanırım biz başaramadık, biz anlatamadık meramımızı. Yoksa sayın savcılarımız hukuka uygun davranmıştır diye düşünüyorum. Şükür ki en azından Sulh Ceza Hakimliği'nde adli kontrol şartıyla sonucu varmış olduk.

"Bir şeyleri görüp de sustuğumuz noktada..."

Yani burada ısrarla, inatla her zaman söylediğim tek bir cümle var. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Yani bugün A görüşündeyseniz, yarın B görüşünde olmayacağınızın garantisi yok. Bir şeylere sessiz kaldığımız noktada, bir şeyleri görüp de sustuğunuz noktada bu bir gün illa ki size de sirayet edecektir."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Çağlayan Adliyesi'nde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Yüksek Disiplin  Kurulu üyesi Ayça Akbek ile gelişmeleri takip etti.

Gazeteci Özlem Gürses Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Özlem Gürses Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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