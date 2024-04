Gazeteciler Cemiyeti\'nin düzenlediği 2024 Medya Konferansı başladı

Güncel

(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı 2024 Medya Konferansı başladı. Konferansın açılışında konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, "Yeni, çağdaş ve özgürlükçü yeni bir basın yasasına çok şiddetle ihtiyacımız var. Sanıyorum bu konu yakında Meclis'e gelecek. Meslek örgütlerinden ricam bizi ilgilendiren bir yasanın siyasiler tarafından hazırlanmasına müsaade etmeyin" çağrısında bulundu. Konferansta, "2023 Medya İzleme Raporu" ve "Gazetecilerin Mesleki Memnuniyeti Araştırması" ilk defa kamuoyuyla paylaşıldı.

Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütmekte olduğu M4D Projesi kapsamında düzenlediği "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı 2024 Medya Konferansı başladı.

Litati Türkiye Barolar Birliği (TBB) Konuk Evi'nde düzenlenen konferansa yaklaşık 200 kişi katıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de konferansı izleyenler arasındaydı. Konferansın açılışını M4D Direktörü Yusuf Kanlı yaptı. Açılış konuşmasını yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise "Gazeteciler Cemiyeti kurulduğu yıldan bu yana basın özgürlüğü için mücadele etmiştir. Çok dağınığız, çok örgütlüyüz ancak güçlerimizi bir araya getiremediğimiz için sesimizi çok duyuramıyoruz. Türkiye'de gazeteciliğin sorunları hiç bitmedi. Ne yazık ki mesleğimiz her dönemde suç sayıldı. Yeni çağdaş ve özgürlükçü yeni bir basın yasasına çok ciddi ihtiyacımız var. Sanıyorum bu konu yakında Meclis'e gelecek. Meslek örgütlerinden ricam bizi ilgilendiren bir yasanın siyasiler tarafından hazırlanmasına müsaade etmeyin. Bu konu başkalarına bırakılmayacak kadar önemlidir" dedi.

"2015 YILINDAN SONRA TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR KÖTÜLEŞME OLDU"

Bilgin'in ardından konuşan AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Odoardo Como, İtalya'da özgürlük gününde televizyonda yapılan bir konuşma nedeniyle bir televizyon kanalının kapatıldığını belirterek, "Medyanın ve basının özgürlüğü için yapılacak çok şey var ve bunları ancak birlikte yapabiliriz. Bir ülkede yaşananları ancak basın aracılığı ile duyurabiliriz bunu unutmamalıyız. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü açısından Türkiye'de ciddi bir kötüleşme var. Bu istatistiklerde de kendisini göstermiş durumda. Özellikle 2015 yılından sonra Türkiye'de ciddi bir kötüleşme var. Türkiye ortalardayken en altlara doğru ilerliyor. Bunun için Avrupa Birliği'nde bizim yaptıklarımız çok önemli. Sivil toplum hala Türkiye'de çok iyi durumda, medya da hala kendi hakları ve özgürlükleri için savaşıyor" ifadelerini kullandı.

TBB BAŞKANI ERİNÇ SAĞKAN: "MADALYONUN BİR TARAFINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KORUMAK DİĞER TARAFINDA DA TUTUKLU GAZETECİLER VAR"

Konferansa ev sahipliği yapan Türkiye Barolar Birliği'nin Başkanı Erinç Sağkan ise Anayasa'da bulunan haberleşme hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünceyi açma ve yayma hürriyeti, süreli ve süresiz yayın hakkı gibi maddeleri sıralayarak "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile düşünce ve ifade özgürlüğünden başlayıp basın araçlarının korunmasına kadar basın özgürlüğünü her yönüyle koruma altına alınmıştır. Madalyonun bir tarafında bu koruma varken diğer yüzünde ise onlarca gazeteci tutuklu olarak bulunuyor. Türkiye'de bir yeni anayasa değişikliği tartışmasından önce temelde hukuk devletini güçlendirmek ve demokrasinin içselleştirilmesinden yanayım" dedi.

HASAN TAHRAVİ: "GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİN SAYISI 141 OLDU"

Filistinli Gazeteci Hasan Tahravi de 7 aydan beri Gazze'de devam eden bir savaşın olduğunu vurguladı. Tahravi, "7 Ekim'den sonra Gazze'de yaşam tarif edilemez bir hale geldi. Her yerde ölüm ve yaralı var. Şu ana kadar İsrail güçleri 34 bin Filistinliyi öldürdü. Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 141 oldu. Filistinli gazetecilerin amaçları olup biteni dünyaya göstermek. Filistin'de gazeteci olmak ölümle her an karşı karşıya gelmektir. Filistinli gazeteciler baskı, tehdit ve tutuklamalardan geri adım atmayacaklar çünkü biz haklıyız ve gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz" şeklinde konuştu.

"SAHTE HABERLERE DAHA AZ, İYİ GAZETECİLİĞE DAHA ÇOK ODAKLANMAMIZ LAZIM"

Avrupa Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez ise "Gazze'deki mevcut soykırım karşısında şoktayım. Daha önce bizim mesleğimiz böyle bir soykırım görmedi. Bu kadar kısa sürede bu kadar fazla bir gazeteci kaybı yaşamamıştık. Bombaların altında, açlık içinde mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz ve hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz." dedi. Dezenformasyon ve ifade özgürlüğüne değinen Gutierrez, "Avrupa Birliği'nin dezenformasyona karşı politikasını anlatmak için geldim. İfade özgürlüğünün korunması demokrasinin en önemli değerlerinden biri. Sahte haberi ortadan kaldırmaya çalışırken nasıl ifade özgürlüğünü koruyabiliriz biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sahte haberlere daha az, iyi gazeteciliğe daha çok odaklanmamız lazım" diye konuştu.

KENAN ŞENER: "BU YIL HALA RTÜK VERİLERİNE ULAŞAMADIK"

Açılış konuşmalarının ardından Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri ve ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener "2023 Medya İzleme Raporu"nu sundu. Raporun bu yıl geç çıktığını vurgulayan Şener, "Çünkü bu yıl bazı verilere ulaşamadık hala. RTÜK hala raporunu yayınlamadı. Gazetecilere beyzbol sopalı, bıçaklı saldırılar düzenleniyor. Korumalar arasına alıp gazeteci dövüyor. Sinan Aygül, Tatvan Belediye Başkanı'nın korumaları darp etti" dedi. Şener, özellikle küçük yerlerde yaşananların dikkat çekici olduğunu belirterek yerellerde meydana gelen gazetecilere dönük saldırıları anlattı.

"2023'TE GÖZALTINA ALINAN GAZETECİLERİN YAKLAŞIK ÜÇTE İKİSİ YILIN İLK ALTI AYINDA GÖZALTINA ALINDI "

Cezasızlığın önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Şener, "2024 yılında daha iyi şeyler yazabileceğimizi düşünüyorum bu rapora. 2023 yılında 85 gazeteci gözaltına alınırken bunların 56'sı yılın ilk 6 ayında yaşandı. İkinci 6 ayda bu durumlar daha da azaldı. Seçimden sonra ise öyle anlaşılıyor ki 2024'te siyaset daha fazla yerel zemine oturacak. İktidarın demokratik perspektifini artıracağını düşünmüyorum ancak basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların bir önceki dönem kadar yoğun olacağını düşünmüyorum" dedi.

"GAZETECİLER ÇOK ÇALIŞIYORLAR AZ KAZANIYORLAR"

53 ilden 401 gazetecinin katılımıyla gerçekleştirdiği 'Gazetecilerin Mesleki Memnuniyeti Araştırması'nı sunan Dr. Çağrı Kaderoğlu Bulut, "Gazeteciler çok çalışıyorlar, az kazanıyorlar ve mesleki inançları günden güne azalıyor" dedi. Kadın gazetecilerin erkek gazetecileri sadece 'işsizlik oranı'nda geçtiğini bildiren Bulut, "Kadınların durumu erkeklere göre daha vahim. Cam tavan kadınların önüne bir sorun olarak çıkartılıyor" değerlendirmesini yaptı ve "Her 3 gazeteciden 2'sinin haberini yaptıktan sonra yargılanma korkusu taşıdığını, yargılandıklarını, gözaltına alındıklarını görüyoruz. Otosansür çok derinleşmiş durumda. Gazetecilerin yarısından çoğu haberinin yayınlanmayacağını düşündüğü için haberi hazırlamaktan vazgeçiyor" ifadelerini kullandı.

Konferans bugün ve yarın sürecek oturumlarla devam edecek.