Gazeteciler Protesto Davasında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Gazeteciler Protesto Davasında Açıklamalarda Bulundu

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CHP'nin Cumhurbaşkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan protestolarla ilgili davada yargılanan gazeteciler, duruşma sonrası açıklamada bulundu. Gazetecilik faaliyetlerinin yargılandığını belirten gazeteciler, yaşanan durumun komik ve trajikomik olduğunu ifade etti.

18.04.2025 13:57  Güncelleme: 15:35
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Haber: Çağatan AKYOL/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin açılan davada yargılanın gazeteciler, ilk duruşma sonrasında açıklamada bulundu. Foto muhabiri Bülent Kılıç, "Burada gazetecilik yargılandı ve öyle görünüyor ki aceleyle alınmış, hızlıca tertibatla yapılmış komik bir şey. Bir sonuç çıkacağını da inanmıyorum. Dediğim gibi burada gazetecilik faaliyeti yargılandı. Destek gösterdi arkadaşlarımız, gerçekten bizi mutlu ettiler. Uluslararası kamuoyundan destek geldi. Sizler bizlere destek oldunuz" dedi.

İstanbul'daki protestoları takip ederken tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan gazeteciler, Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Zeynep Kuray, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve Emre Orman "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla suçlandıkları davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Gazeteciler duruşmanın ardından açıklama yaptı. Foto muhabiri Bülent Kılıç, şunları kaydetti:

Gazeteciler duruşmanın ardından açıklama yaptı. Foto muhabiri Bülent Kılıç, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi belden yukarı fotoğraflarımız çekilerek, kameralar görünmeyecek şekilde iddianameye fotoğraflar konulmuş. İddianame o kadar komik ki ilk okul çocuğuna verseniz o bile daha iyisini hazırlar. Hiç bir şey yok içinde. 2911'e muhalefet etmek için eyleme gitmişiz. Çok komik bir şey, diyecek hiç bir şey bulamıyorum. Zaten hakim de mahkeme de bunun farkında olduğu için dosyayı da ayırdı. Bu bir gazetecilik faaliyetiydi ve burada bana dair değil burada Gökhan, Yasin Kurtuluş veya Hayri değil buradaki mesele. Burada gazetecilik yargılandı ve öyle görünüyor ki aceleyle alınmış, hızlıca tertibatla yapılmış komik bir şey. Bir sonuç çıkacağını da inanmıyorum. Dediğim gibi burada gazetecilik faaliyeti yargılandı. Destek gösterdi arkadaşlarımız, gerçekten bizi mutlu ettiler. Uluslararası kamuoyundan destek geldi. Sizler bizlere destek oldunuz."

"Gazeteciliğimizi görsel olarak ispat etmemiz gereken bir duruma düştük"

Gazeteci olduklarını ispat etmek için nasıl deliller topladıklarına ilişkir soruya Kılıç, "Oda ayrı bir komedi. Trajikomik bir şey. Çünkü görüntülerimiz çekilmiş bizim gazeteci olduğumuza Savcılık makamı ikna olmamış. Ben de zorunlu olarak sosyal medyadan bir duyuru yapıp elinde görüntüm olan varsa lütfen göndersin dedim. Bir sürü görüntü geldi. Kameralarımın görüldüğü, Yasin ile sohbet ettiğimiz bir sürü görüntü geldi. Aslında gerek bile yok. Geldiğimiz durum bu gazeteciliğimizi görsel olarak ispat etmemiz gereken bir duruma düştük. Umarım böyle bir şeyi bir daha yaşamayız diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Gazetecilik yargılanmamalı"

Bakırköy Belediyesi'nde foto muhabirliği yapan Gökhan Kam, "Burada gerçekten gazetecilik yargılanıyor. Şunu özellikle söylemek istiyorum sahada omuz omuza birlikte çalıştığımız meslektaşlarımız elinden geleni yaptı. Elinde görüntüsü olan herkes bize ulaştırmaya çalıştı. Ayrıca  onlara da çok teşekkür ediyorum. Bülent'in de dediği gibi bizi yargılamak isteyenler de suç işlemediğimizin farkında. Bunun için dosyamızı ayırdılar. Biz suçsuzuz tamamen gazetecilik yapmak için oradaydık. Üzerimize atılan suçlamayı da zaten kesinlikle kabul etmiyoruz. Gazetecilik yargılanmamalı, bugün bize yarın başka bir meslektaşımıza böyle bir suçlama atılabilir" dedi.

"Çok saçma bir gerekçeyle alındık"

Gazeteci Hayri Tunç ise " Türkiye'de adalet sisteminin saçmalığı birazda bu dava ortaya çıkıyor. Çünkü bizi eylemci olarak gözaltına aldılar, gazeteci olarak bıraktılar. Eylemci olarak dava açtılar, gazeteci olduğumuz için davamızı ayırdılar. Yani öyle bir sistem içerisinde gidiyor ki çok saçma bir gerekçeyle alındık" dedi.

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Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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