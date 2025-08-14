Gazetecilere Yönelik Saldırılar Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazetecilere Yönelik Saldırılar Protesto Edildi

Gazetecilere Yönelik Saldırılar Protesto Edildi
14.08.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basın Federasyonu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve gazetecileri hedef almasına tepki gösterdi.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bu saldırıları haberleştiren gazetecileri hedef alması protesto edildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu yapıların önünde toplanan Türkiye Basın Federasyonu üyeleri, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğrafları ile Filistin bayrakları taşıdı.

Grup, "Katil İsrail, işbirlikçi ABD", "Dünya beşten büyüktür", "Birleşmiş Milletler kapatılsın" ve "For children say stop" yazılı pankartlar açarak İsrail'e tepki gösterdi.

Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, grup adına yaptığı açıklamada, 3 gün önce Gazze'de yine gazetecilerin öldürüldüğünü anımsatarak, İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısının 247 olduğunu söyledi.

İsrail'in gazetecileri susturmak için katliam yaptığına dikkati çeken Burhan, "Bu katliama 'dur' demek için buradayız. Bütün dünya kör ve sağır bekliyor. Maalesef İslam dünyası, Batı, Birleşmiş Milletler sessiz. Sadece insanlık vicdanı ayaktadır." dedi.

Sinan Burhan, devletin elinden gelen gayreti gösterdiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanı'mızın, 'Dünya beşten büyüktür.' ve 'One minute.' cümleleri anlamlı. Ancak bunlardan sonra da yaptırımlar gerekiyor. Gerekirse İslam dünyası bir askeri müdahale bile yapmalıdır. İslam dünyası, katil İsrail devletine karşı bir askeri birlik içerisinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de insanların açlık ve susuzluk içinde kıvrandığını belirten Burhan, şunları kaydetti:

"Bütün dünya değerleri ayaklar altında. İnsanlık, hak, hukuk ölmüş. Netanyahu, dün 'Büyük İsrail Projesi'nden bahsediyor. Türkiye topraklarını da bunun içinde gösteriyorlar. Evet, İsrail yarın Suriye'den, Irak'tan, Lübnan'dan, Filistin'den sonra Türkiye'yi hedef alacak. O yüzden Türk halkı, iktidar ve muhalefetiyle bu katil devlete 'hayır' demelidir."

Burhan'ın yanı sıra bazı gazeteciler de açıklama yaparak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Türkiye, İsrail, ankara, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Yönelik Saldırılar Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
22:19
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
22:07
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı
TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
21:30
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
21:29
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler
CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 16:10:12. #7.13#
SON DAKİKA: Gazetecilere Yönelik Saldırılar Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.