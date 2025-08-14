Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki - Son Dakika
Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki

Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki
14.08.2025 14:44
İstanbul'da basın örgütleri, İsrail'in gazetecilere saldırılarını kınayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İstanbul'da bir araya gelen basın, yayın meslek örgütü temsilcileri, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın İş, PEN Türkiye, Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR) ve Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), İsrail tarafından yapılan son saldırıda 6 gazetecinin öldürülmesini kınamak için TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

TGC Başkanı Vahap Munyar, burada yaptığı konuşmada, dünyada silahlı çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin korunma hakkının, insan hakları, evrensel hukuk ve halkın haber alma hakkı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

İsrail'in 10 Ağustos'ta Gazze'deki El Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin bulunduğu bir çadırı vurduğu saldırıda 6 gazetecinin öldüğünü hatırlatan Munyar, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 238'i buldu. İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı, basın özgürlüğünü özellikle hedef alan saldırısını kınıyoruz. Son saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerine, arkadaşlarına, meslektaşlarına başsağlığı diliyoruz. 238 meslektaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

En kısa sürede barışın sağlanmasını, İsrail'in masum sivillere, sağlık çalışanlarına ve gazetecilere yönelik saldırılarının son bulmasını dileyen Munyar, "İsrail'in uluslararası yardım kuruluşlarının ve medya temsilcilerinin Gazze'ye girişine izin vermesini istiyoruz. Uluslararası toplumu, İsrail'in insan haklarını, hukuku ve basın özgürlüğünü hiçe sayan saldırılarına karşı harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bugün tüm dünyanın en büyük derdi, ilk gündemi Gazze olmalı"

TGS Genel Sekreteri Banu Tuna, uluslararası basını engelleyen İsrail'in Filistinli gazetecileri öldürerek büyük insanlık suçunun belgelenmesini engellemeye çalıştığını belirterek, "Bugün tüm dünyanın en büyük derdi, ilk gündemi Gazze olmalı. Uluslararası basının Gazze'ye girmesine izin verilmeli. İsrail'i durdurmak için küresel çapta harekete geçilmeli." dedi.

DİSK Basın İş Denetim Kurulu Üyesi Alparslan Aydın, gazetecilerin haklarını savunma mücadelesinde her zaman ezilenin yanında olduklarını ifade ederek, Gazze'deki meslektaşlarının canları pahasına siyonist vahşeti dünyaya duyurduğunu, onların kalemleri, kameraları ve seslerinin insanlığın onuru olduğunu kaydetti.

PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, İsrail'in Gazze'ye karşı uyguladığı soykırım, katliam ve saldırılarına son dönemde gazetecileri de eklemesinin, Gazze'den haber verebilen gazetecileri karalama ve tahrik kampanyalarıyla terörist ilan etmesinin, her gün artan savaş suçlarına yenilerini eklediğini dile getirdi.

TÜRKYAYBİR Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Akpınar, işgalin ve savaşın tüm vahşetine ek olarak yaşananları dünyaya aktarmaya cesurca devam eden, savaş bölgesindeki en savunmasız gruplardan biri olan gazetecilerin hedef alınmasının, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının açık ve tartışmasız biçimde ihlali olduğunu vurguladı.

TYS Genel Sekreteri Tahir Şilkan da İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamcı politikalarını kınayarak, halka ve gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için duyarlılık çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, istanbul, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki - Son Dakika
