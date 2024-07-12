Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı İşçi Protestosuyla Karşılandı

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(ANKARA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşiminde, CHP'li Şehitkamil Belediyesi tarafından yasa gereği 6 aylık sözleşmesi sona erdiği için işten çıkarılmak zorunda kalınan işçiler, ellerinde pankartlarla meclis salonuna alındı. CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işçilerin kendilerine yönelik eylemine izin verilmesine ve yaşanan duruma tepki gösterdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi, Şehitkamil Belediyesi tarafından yasa gereği 6 aylık sözleşmesi sona erdiği için işten çıkarılmak zorunda kalınan işçiler tarafından basıldı. Yaşanılan duruma karşı Şekitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz "AKP listelerindeki 64 işçiyi biz, partili olduğu için değil, süreli olduğu için, 6 aylık alındıkları için işten çıkarmıştık. Şu anda hepsini elinde pankartlarla aldılar, yukarıya yanımıza Meclis'e getirdiler ve bize orada sövdürttüler. Ben buradan hem Halil Uğur Başkanımı hem de Fatma Şahin Başkanımı esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis salonunu terk ederek AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşmek için makamına gitmek isteyen Başkan Umut Yılmaz, görevliler tarafından engellendi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde yaşanan olaya ilişkin şöyle konuştu:

"Bir de dövdürün tam olsun. Başkan hanıma söyle, bir de dövdürsün tam olsun. Ayıptır ya. Ben, Şehitkamil Belediye Başkanıyım. İlçe başkanı falan değilim. Bir de dövdürün. Dışarıdan adam getirtiyorsunuz buraya. Terbiyesizliktir bu. Saygısız adamlar. Sevgili hemşehrilerim. Biraz önce Meclis Toplantısı oldu. Meclis'te, sayılar tutmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak itiraz ettik. Tekrar saydırın, dedik. Israrımıza rağmen saydırmadılar. Onun akabinde biliyorsunuz ki geçen hafta AKP listelerindeki 64 işçiyi biz, partili olduğu için değil, süreli olduğu için, 6 aylık alındıkları için işten çıkarmıştık. Şu anda hepsini elinde pankartlarla aldılar, yukarıya yanımıza Meclis'e getirdiler ve bize orada sövdürttüler. Ben buradan hem Halil Uğur Başkanımı hem de Fatma Şahin Başkanımı esefle kınıyorum.

"Gaziantep modelini gördük"

Gaziantep modelini yukarıda gördük. Biz, bunları size yakıştırmıyoruz. Gaziantep'i, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına yakışır bir şekilde Allah izin verirse 4 buçuk yıl sonra yöneteceğiz. En kısa zamanda bunun cevabını size vereceğiz. Yukarıda yapmış olduğunuz, yani dışarıdan işçileri getirerek bize küfrettirdiğiniz durumu, size hiç yakıştırmıyorum Sayın Fatma Şahin. Meclis çoğunluğu olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarına rağmen tekrar saydırmadılar. Biraz önce, noteri buraya getirttik. İmza almak için. Noteri, güvenlik önlemleri için yukarıya almadılar. Ama buraya 100'e yakın işçiyi aldılar ve bize küfrettirdiler. Ben, Şehitkamil Belediye Başkanıyım. Bunu, ne kendime ne de belediyeme yapmam."