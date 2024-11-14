Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 1100 Yavru Doğdu - Son Dakika
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 1100 Yavru Doğdu

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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bu yıl 400 türden 7 bin 500 hayvana ev sahipliği yaparak 1100 yavru doğum sevinci yaşadı. Ziyaretçilerin ilgisini çeken cüce keçileri, parkın mutluluk verici atmosferinin bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

14.11.2024 10:01  Güncelleme: 10:10
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Gaziantep Zoo Parkı'nda bin 100 doğum sevinci yaşandı

GAZİANTEP - Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleri bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda bu yıl bin 100 yavrunun doğum sevinci yaşandı.

400 türden 7 bin 500 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın nüfusu yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Yılda ortalama 5,5 milyon ziyaretçinin ağırlandığı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda zebradan lamaya, yaban keçileri ve koyunlarından geyikler ile kanguru gibi birçok türde yeni doğum sevinci yaşanıyor. Birçok yırtıcı hayvan türü başta olmak üzere filden kızıl geyiğe, lamadan zebraya ve maymunlardan aslanlara kadar çok sayıda canlıyı bünyesinde barındıran Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen yeni yavrularla hayvan sayısı da arttı. Yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde kurulu, aralarında evcil ve yırtıcı hayvanlarında yer aldığı 400 türden 7 bin 500 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya yeni gelen cüce keçilerinin yavruları özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yılda iki kez gebe kalan ve her doğumda 2-3 adet yavru veren cüce keçileri kucağına alan ziyaretçiler, yavru keçileri doyasıya sevdi. Ziyaretçiler, son derece sevimli ve cana yakın olan Batı Afrika kökenli ve minyatür hayvanlar olarak bilinen cüce keçilerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, Avrupa'da ve Türkiye'de doğurganlık oranı en yüksek doğal yaşam parkı olduklarını söyledi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın tür ve alan bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam parkına sahip olduklarını belirtti.

Ocak ayından bu yana birçok hayvan türünde bin 100 doğumun gerçekleştiğini belirten Özsöyler, "Tabi parkımızda hayvanların doğal ortamlarına uygun barınaklar dizayn ettiğimiz için hayvanlar mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Buda hayvanların üreme miktarlarını artırıyor. 2024 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızda 1100 doğum gerçekleşti. Dünyaya yeni gelen yavrular arasında balıklar, yılanlar, kanatlı hayvanlar, kangurular, aslanlar, kaplanlar, kızıl geyikler, ceylanlar ve karacalar gibi tüm hayvanlar doğumlarını gerçekleştirdi. Yeni doğumlar her geçen gün tür ve hayvan sayımızın artmasına neden oluyor. Bu durumda hayvanların parkımızda ne kadar mutlu ve üremeye de ne kadar meyilli olduklarını göstermektedir" dedi.

Doğal ortamlarına yakın alanlarda barınan, iyi beslenen hayvanların çok mutlu ve huzurlu olduğunu belirten Özsöyler, bu durumun hayvanların doğurganlığını artırdığına dikkat çekerek, "Parkımızdaki hayvanlar mutlu oldukları için doğurganlık oranları yükseliyor. Yazlık, kışlık barınaklarımızda mutlu olan hayvanlarımız doğum yapıyor. Hayvanlarımız mutlu olmasa üreme yapamazlar" diye konuştu.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'nda 1100 Yavru Doğdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 1100 Yavru Doğdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 1100 Yavru Doğdu - Son Dakika
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