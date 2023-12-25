Gaziantep\'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla Ankara\'da etkinlik düzenlendi

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla başkentte etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara yöresel baklava ve çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Burada konuşan Gaziantep Engelli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Oğul, federasyon olarak 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bulunduklarını belirtti.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başkanı Üstüner Midiliç de Gaziantep Engelli Dernekler Federasyonu üyelerinin faaliyetine destek verdiklerini söyledi.

Midiliç, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.