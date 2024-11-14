Gaziantep Milletvekili Şahin, Türk SİHA ve İHA'larının istikrara hizmet ettiğini söyledi - Son Dakika
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Gaziantep Milletvekili Şahin, Türk SİHA ve İHA'larının istikrara hizmet ettiğini söyledi

AK Parti Gaziantep Milletvekili, Dışişleri, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) komisyonları üyesi ve TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Türk savunma sanayisinin küresel istikrara önemli katkı sağladığını söyledi.

14.11.2024 21:18
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AK Parti Gaziantep Milletvekili, Dışişleri, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) komisyonları üyesi ve TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Türk savunma sanayisinin küresel istikrara önemli katkı sağladığını söyledi.

Şahin, Türkiye'nin SİHA ve İHA'larıyla farklı bölgelerde istikrarı sağlamadaki etkisine ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.

Dışişleri Komisyonu çalışmaları çerçevesinde bazı ülkelerle yapılan savunma sanayi işbirliği anlaşmalarına değinen Şahin, son dönemde Afrika ülkelerinin Türk SİHA ve İHA'larına gösterdiği yoğun ilgiyi gündeme getirdi.

Şahin, Afrika ülkelerinin terörle mücadele süreçlerinde Türk SİHA ve İHA'ları kullandıklarını ve önemli ölçüde başarı elde ettiklerini dile getirerek, Türkiye'nin kendi terörle mücadele deneyimlerini Türk SİHA ve İHA'ları üzerinden Afrika'ya aktardığını anlattı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde başarıyı kendi milli savunma sanayi ürünlerini üretip devreye sokarak yakaladığına işaret eden Şahin, Türkiye'nin şimdi de hem tecrübelerini hem de savunma sanayi ürünlerini dünyada terörden muzdarip istikrar arayan ülkelerin hizmetlerine sunduğunu ifade etti.

Şahin, Afrika'nın ve özellikle Batı Afrika sahil bölgesinin Boko Haram, Eş-Şebab ve DEAŞ kökenli terör örgütleri tarafından uzun süredir istikrarsızlaştırıldığını kaydederek, Sierra Lone, Burkina Faso, Mali, Togo, Nijer, Fas, Kenya, Ruanda, Libya, Etiyopya, Somali, Cibuti gibi Afrika ülkelerinin terörle mücadelelerini Türk savunma sanayi ürünleri ile sürdürdüklerini belirtti.

Türk milletinin genetik kodlarında yeryüzünde adaletin ve istikrarın tesisi refleksi ve dürtüsü bulunduğuna dikkati çeken Şahin, bu genetik refleksin bir sonucu olarak dünyanın doğu ile batı, kuzey ile güneyi arasında Türk milletinin dünyanın tam 34 ülkesinde 78 noktasında şehitliği bulunduğunun altını çizdi.

Şahin, dün ataların bu genetik kodlarla kıta kıta at sırtında gezerek yeryüzünde adaletin ve istikrarı tesis ettiğini ve bugün onların torunları olarak, Asya, Avrupa ve Afrika da istikrarı SİHA ve İHA sırtlarında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Milletvekili Şahin, Türk SİHA ve İHA'larının istikrara hizmet ettiğini söyledi - Son Dakika

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