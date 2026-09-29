Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ö.Ş., yanında bulunan bıçakla 18 yaşındaki Mehmet Ali B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralı genç kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybederken, şüpheli olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti. 18 yaşındaki Mehmet Ali B., uğradığı bıçaklı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İKİ ARKADAŞ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 70 No’lu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.Ş. ile 18 yaşındaki Mehmet Ali B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAĞI ÇIKARIP SALDIRDI

Kavga sırasında Ö.Ş., üzerinde bulunan bıçağı çıkararak arkadaşı olduğu belirtilen Mehmet Ali B.’ye saldırdı. Genç, aldığı darbeler sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Ali B.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan 18 yaşındaki genç, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar Mehmet Ali B.’yi kurtarmak için müdahalede bulundu ancak genç yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ölüm haberinin ardından olayla ilgili soruşturma genişletildi.

ŞÜPHELİ BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekipleri, bıçaklı saldırının ardından şüpheli Ö.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede tespit edilen şüpheli, olayda kullandığı belirtilen bıçakla birlikte yakalandı. Ö.Ş., gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiGaziantepŞahinbey3. SayfaOlaylarGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray’ın yıldızını arşa çıkardı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızını arşa çıkardı
Sakarya’da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu Sakarya'da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi
İstanbul’da kar sürprizi Uzman isim İstanbul’un kış tablosunu verdi İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
00:46
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
00:20
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı
23:36
Bursa’da tarihi fiyasko A Milli Takımımız, İtalya’ya 4 golle kaybetti
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti
23:15
BAE, Netanyahu’nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı
23:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ’’istifa’’ tezahüratlarına dayanamadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 01:23:20. #7.13#
SON DAKİKA: Arkadaşların tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki genç kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei