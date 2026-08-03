Gaziantep'te 6 Şubat depreminde ailesini kaybeden kişiye 440 bin lira manevi tazminat - Son Dakika
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Gaziantep'te 6 Şubat depreminde ailesini kaybeden kişiye 440 bin lira manevi tazminat

Gaziantep\'te 6 Şubat depreminde ailesini kaybeden kişiye 440 bin lira manevi tazminat
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Gaziantep 4. İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde Furkan Apartmanı'nda anne, baba ve iki kardeşini kaybeden bir yurttaşın açtığı davada, Nizip Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın toplam 440 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep 4. İdare Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde Furkan Apartmanı'nda anne, baba ve iki kardeşini kaybeden bir yurttaşın açtığı davada, Nizip Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın toplam 440 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı'nın yıkılması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti.

Binada yakınlarını kaybedenler hukuki mücadelelerini sürdürüyor.

Furkan Apartmanı'nda anne, baba ve iki kardeşini kaybeden yurttaş, "Nizip Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ilgili mevzuat uyarınca kendilerine verilen denetim, gözetim ve kontrol gibi sorumlulukları ihmal ederek kusurlu oldukları" gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Gaziantep 4. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, Nizip Belediyesi savunma yapmazken diğer kurumlar savunma yaptı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: YETKİ VE GÖREVİMİZ ŞEKLİDİR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mahkemeye sunduğu savunmada, "meydana gelen depremin mücbir sebep oluşturduğu, belediyelerin gerek yapı ruhsatı verilmesinde gerekse iskan ruhsatı verilmesindeki denetim yetkisi ve görevlerinin aslında şekli bir görev olduğu"nu ileri sürdü.

Depreme dayanıksız ve imar mevzuatına aykırı yapıların dönüşümüne ilişkin görev ve yetkinin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda bulunduğunu savunan belediye, olayda herhangi bir kusur ve sorumluluklarının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI: İDAREMİZİN BİR KUSURU YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da savunmasında, "dava konusu yapının imar planı, ruhsatlandırma ve inşa sürecinde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, kendilerine atfedilebilecek herhangi bir kusur olmadığını" belirterek davanın reddini istedi.

AFAD: ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ EKSİKSİZ YÜRÜTTÜK

AFAD avukatı savunmasında "kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, depremin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmalarının koordinasyonunu eksiksiz yürüttüklerini" belirtti.

Yapının inşa sürecinde herhangi bir yetki ve sorumluluklarının bulunmadığını, dava konusu zararla aralarında illiyet bağı kurulamayacağını ve kendilerine atfedilebilecek herhangi bir kusur olmadığını savunan AFAD, davanın reddini talep etti.

BAŞVURUCUYA 440 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT KARARI

ANKA Haber Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gaziantep 4. İdare Mahkemesi, başvurucunun destekten yoksun kalma zararının bulunmadığı gerekçesiyle maddi tazminat istemini reddederken, davacıya anne ve babası adına 280 bin lira, iki kardeşi adına da 160 bin lira olmak üzere toplam 440 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

"DAVALI İDARELERİN MEYDANA GELEN OLAYDA KAST DÜZEYİNDE BİR KUSURU BULUNMUYOR"

Binanın yıkılmasında, hizmet kusurları nedeniyle Nizip Belediyesi'nin yüzde 12, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 8; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yüzde 3, AFAD'ın da yüzde 2 oranında kusurlu bulunduğu hatırlatılan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Davalı idarelerin meydana gelen olayda kast düzeyinde bir kusurunun bulunmaması, kusur türünün genellikle ihmal düzeyinde bir kusur olması ve olayın meydana gelmesinde dava dışı üçüncü kişilerin kusurunun daha ağır olması nedeniyle, davalı idarelerin davacının manevi zararlarını tazmin yükümlülüğü belirlenirken, meydana gelen olayda davalı idarelere atfedilen kusur oranları ile kusurlarının türü (ihmal) ve dava konusu uyuşmazlığın özellikleri göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekmektedir.

Bu suretle, paranın alım gücü ve hükmedilen tutarın sebepsiz zenginleşmeye olanak sağlamayacağı hususları dikkate alındığında 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde davacının anne ve babası ile kardeşlerinin vefatından dolayı duyulan elem ve ızdırap nedeniyle davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile annesi ve babası için 280 bin lira, kardeşleri için 160 bin lira olmak üzere toplam 440 bin lira manevi tazminatın davalı idarelerce kusur oranları nispetinde davacıya ödenmesi gerektiği, fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin ise reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

Tarafların itirazları üzerine dosya, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı.

Kaynak: ANKA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Nizip Belediyesi, Gaziantep, Belediye, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 Şubat depreminde ailesini kaybeden kişiye 440 bin lira manevi tazminat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 6 Şubat depreminde ailesini kaybeden kişiye 440 bin lira manevi tazminat - Son Dakika
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