Gaziantep'te Büyük Cami Buluşması

Gaziantep'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yaz okuluna katılan öğrenciler için "Büyük Cami Buluşması" etkinliği düzenlendi.

TÜGVA İl Temsilcisi Veysel Karakuş, Şahinbey Millet Camisi'nde düzenlenen programda, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

TÜGVA Yaz Okulu'nun son haftasına girdiklerini ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

"18 bin öğrencimizle gerçekleştirdiğimiz yaz okulumuzu, 'Büyük Cami Buluşması'yla taçlandırıyoruz. Şahinbey Millet Camisi'nde milletin camisinde gençlik heyecanıyla burada. Bizler biliyoruz ki geleceğin müjdecisi olacak bu gençlik. Bizler inanıyoruz ki bu ümmetin bu milletin inançlı gençleri var olduğu sürece bu millet, bu ümmet asla yenilmeyecektir."

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da Gaziantep'te camilerin yaz kurslarıyla çocuklarla şenlendiğini belirterek, "Bugün hamdolsun her yaştan, her kesimden gencimizin, çocuğumuzun din eğitimi alacağı muhteşem bir atmosfer var. Bize düşen, bu atmosferin kıymetini bilmek ve bunu büyütmek için gayret etmek." ifadelerini kullandı.

Kur'an tilaveti ve çocukların ilahiler seslendirdiği etkinlikle çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın ile yaz kurslarında eğitim alan çocuklar katıldı.