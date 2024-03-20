Gaziantep\'te depremzede ve ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenlendi

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Gaziantep'te, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde depremzede ve ihtiyaç sahibi 200 aile için iftar programı düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay, bir otelde verilen iftarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ecdat yadigarı eserleri ihtişamlı günlerine geri döndürdüğünü söyledi.

Önceki yıl 25 bölgede başlattıkları iftar programlarını bu yıl 81 ilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Aslanbay, "Paylaşma kültürünü yaşatmak ukdesiyle hareket ediyoruz. Vakıf kültürü, paylaşma kültürü bu topraklarda doğan bir kültür ve kadim medeniyetimizin şehrinde de vücut bulmuş halini hep beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunan programda çocuklar için oyun etkinliği düzenlendi.

Programa, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da katıldı.