Gaziantep'te Fırtına Felaketi

1) GAZİANTEP'TE FIRTINANIN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI; YAŞADIKLARINI ANLATTILAR (3)

'NE DIŞARI ÇIKABİLDİK NE İÇERİDE KALABİLDİK'

Gaziantep'te dün etkili olan sağanak ve dolu yağışı ile fırtına nedeniyle evleri hasar gören vatandaşlar yaşananları anlattı.

Fırtınanın çok şiddetli olduğunu belirten Gül Berfin Öksüz, "Çok kötüydü. İlk defa burada böyle bir şey yaşadık. Çok şiddetti bir fırtına vardı. Hortum başladı hatta önünde bulunduğumuz duvar babamın üzerine yıkılacaktı. Evimizde bir hasar yok ama yan binalarda komşularda çok hasar var. Çatılarımızın hiçbiri yok. Camlar kırıldı. Balkonlar çöktü. Depremden daha kötüydü. Depremde sallandık ama dışarı çıkabildik. Bu felakette ne dışarı çıkabildik ne içeride kalabildik. Etraf çok kötüydü. Hava bir anda yeşil oluyordu kırmızı oluyordu. Taş sesleri geliyordu çatılardan. Çocuklar ağlıyordu" dedi.

'HAVA BİR ANDA GECE YARISI GİBİ OLDU'

Erdal Halis ise fırtınadan önce havanın bir anda gece yarısı gibi karardığını ifade ederek, arkadaşlarını uyarısı ile son anda eve sığındıklarını belirtti. Halis, "Dün birdenbire oldu. Havaya gece yarısı gibi bir karanlık çöktü. Arkadaş beni uyardı hortum geliyor diye. Ben kapıları nasıl kapattığımı bilemedim. Çatılardan uçan malzemeler bizim camlarımızı, balkonlarımızı paramparça etti. Umarım gerekenler yapılır. Çatılarımızda ciddi sıkıntı var. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

-Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

2) HEYELAN NEDENİYLE KOPAN KAYA VE DAL PARÇALARI ELEKTRİK HATTINI KOPARDI

ZONGULDAK'ta küçük çaplı heyelanda düşen kaya ve ağaç parçaları, tünel ağzındaki elektrik hattını kopardı. Tellerin yola sarkması nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesi Değirmenağzı Tünelleri'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle yol kenarındaki dağda heyelan oldu. Boş alana düşen toprak, kaya ve ağaç parçaları yüksek gerilim hattına çarptı ve telleri koparttı. Tellerin yola sarkması nedeniyle, tedbir amaçlı araçların geçişine izin verilmedi. Teller kaldırılması için çalışma yürütülürken, yolda uzun kuyruk oluştu. Tellerin kaldırılmasının ardından bölge yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede küçük çaplı toprak kaymalarının devam ettiği görüldü.