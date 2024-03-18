Gaziantep\'te köylüler mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti

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DİLAN KUTLU

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köylüleri, 1090 dönümlük mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti. Köylülerden Osman Üzüm, "Hayvanın otuna da göz diktiler. 5-6 bin arası büyükbaş hayvan var. 15 gün sonra meraya çıkacağız, nereye götüreceğiz bunu? Gelip konutlarda mı yayacağız. Fabrikada mı yayacağız? Ben hayvancılık yapacağım, benim meramı niye alıyorsunuz" diye tepki gösterdi. Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise "Burası ne mera ne de Hazine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir arazi. Köylüyü yanlış yönlendiriyorlar. Provokasyon peşinde koşuyorlar" dedi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köylüleri, 1090 dönümlük mera alanının kamulaştırıldığı gerekçesiyle eylem yaptı. Köylerinden söz konusu araziye kadar yürüyen köylüler, AKP Yavuzeli Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu'na tepki gösterdi. Köylüler, "Mera bizim malımız, söke söke alırız", "Hak hukuk adalet" sloganları attı.

"HAYVANLARIMIZI NEREDE OTLATACAĞIZ"

Arazilerin kamulaştırılmasıyla birlikte tek geçim kaynağı olan çiftçiliğin biteceğini söyleyen Ömer Çelik, "Önce konteynerde rezil olan depremzedelerin sorunlarını halletsinler. Ondan sonra da gelsinler bize ne istediğimizi sorsunlar. Burada meraları satmışlar, 'Biz Karakuyu'ya konut yapacağız' diyorlar. Öyle bir şey yok. Yandaşları ile beraber burayı satıp yeraltındaki zenginlikleri çıkaracaklar. Zaten bizim köyümüzün merası sadece burası, başka yer yok. Burada çiftçilerimiz, hayvanlarını yayıyor. Burası giderse nerede hayvancılık yapılacak? Biz belediye başkanı istiyoruz, köy ağası istemiyoruz" diye konuştu.

"HAYVANCILIK YAPACAĞIM, MERAMI NİYE ALIYORSUNUZ"

Osman Üzüm ise "Bana hizmet edecekmiş, fabrika kuracakmış. Benim fabrikaya ihtiyacım yok. Hayvanın otuna da göz diktiler. 5-6 bin arası büyükbaş hayvan var. 15 gün sonra meraya çıkacağız, nereye götüreceğiz bunu? Gelip konutlarda mı yayacağız? Fabrikada mı yayacağız? İstemiyoruz kardeşim ya benim istemediğim şeyi bana niye dayatıyorsunuz? Ben hayvancılık yapacağım, benim meramı niye alıyorsunuz" diye konuştu.

"ZENGİNE PEŞKEŞ ÇEKECEK"

Mazlum Üzüm de Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nun konuya ilişkin çelişkili açıklamalarda bulunduğunu ileri sürerek "Zaten burayı imara açmak için önce büyükşehire peşkeş çekmen lazım. Bunu herkes biliyor. Önce büyükşehire verecek büyükşehir de yarın bir gün bir zengine peşkeş çekecek" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI SAKAROĞLU: "PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını söyledi. Sakaroğlu, "İddia doğru değil, merayı kim satabilir? 1090 dönüm arazi. Burası ne mera ne de Hazine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir arazi. Büyükşehir'in projesine göre burada köylülere konut yapılacak ve köylünün iş bulması için iş yeri yapılacak. Seçimde partimize zarar vermek istiyorlar. Köylüyü yanlış yönlendiriyorlar. Provokasyon peşinde koşuyorlar" dedi.