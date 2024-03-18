Gaziantep'te köylüler mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te köylüler mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti

Geniş Video İzle

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Büyükkarakuyu köylüleri, 1090 dönümlük mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti. Köylüler, mera alanının satılmasının çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

18.03.2024 16:32  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİLAN KUTLU

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köylüleri, 1090 dönümlük mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti. Köylülerden Osman Üzüm, "Hayvanın otuna da göz diktiler. 5-6 bin arası büyükbaş hayvan var. 15 gün sonra meraya çıkacağız, nereye götüreceğiz bunu? Gelip konutlarda mı yayacağız. Fabrikada mı yayacağız? Ben hayvancılık yapacağım, benim meramı niye alıyorsunuz" diye tepki gösterdi. Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise "Burası ne mera ne de Hazine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir arazi. Köylüyü yanlış yönlendiriyorlar. Provokasyon peşinde koşuyorlar" dedi.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köylüleri, 1090 dönümlük mera alanının kamulaştırıldığı gerekçesiyle eylem yaptı. Köylerinden söz konusu araziye kadar yürüyen köylüler, AKP Yavuzeli Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Kemal Sakaroğlu'na tepki gösterdi. Köylüler, "Mera bizim malımız, söke söke alırız", "Hak hukuk adalet" sloganları attı.

"HAYVANLARIMIZI NEREDE OTLATACAĞIZ"

Arazilerin kamulaştırılmasıyla birlikte tek geçim kaynağı olan çiftçiliğin biteceğini söyleyen Ömer Çelik, "Önce konteynerde rezil olan depremzedelerin sorunlarını halletsinler. Ondan sonra da gelsinler bize ne istediğimizi sorsunlar. Burada meraları satmışlar, 'Biz Karakuyu'ya konut yapacağız' diyorlar. Öyle bir şey yok. Yandaşları ile beraber burayı satıp yeraltındaki zenginlikleri çıkaracaklar. Zaten bizim köyümüzün merası sadece burası, başka yer yok. Burada çiftçilerimiz, hayvanlarını yayıyor. Burası giderse nerede hayvancılık yapılacak? Biz belediye başkanı istiyoruz, köy ağası istemiyoruz" diye konuştu.

"HAYVANCILIK YAPACAĞIM, MERAMI NİYE ALIYORSUNUZ"

Osman Üzüm ise "Bana hizmet  edecekmiş, fabrika kuracakmış. Benim fabrikaya ihtiyacım yok. Hayvanın otuna da göz diktiler. 5-6 bin arası büyükbaş hayvan var. 15 gün sonra meraya çıkacağız, nereye götüreceğiz bunu? Gelip konutlarda mı yayacağız? Fabrikada mı yayacağız? İstemiyoruz kardeşim ya benim istemediğim şeyi bana niye dayatıyorsunuz? Ben hayvancılık yapacağım, benim meramı niye alıyorsunuz" diye konuştu.

"ZENGİNE PEŞKEŞ ÇEKECEK"

Mazlum Üzüm de Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nun konuya ilişkin çelişkili açıklamalarda bulunduğunu ileri sürerek "Zaten burayı imara açmak için önce büyükşehire peşkeş çekmen lazım. Bunu herkes biliyor. Önce büyükşehire verecek büyükşehir de yarın bir gün bir zengine peşkeş çekecek" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI SAKAROĞLU: "PROVOKASYON PEŞİNDE KOŞUYORLAR"

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu da ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını söyledi. Sakaroğlu, "İddia doğru değil, merayı kim satabilir? 1090 dönüm arazi. Burası ne mera ne de Hazine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir arazi. Büyükşehir'in projesine göre burada köylülere konut yapılacak ve köylünün iş bulması için iş yeri yapılacak. Seçimde partimize zarar vermek istiyorlar. Köylüyü yanlış yönlendiriyorlar. Provokasyon peşinde koşuyorlar" dedi.

Gaziantep\'te köylüler mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti
Kaynak: ANKA

Gaziantep, Tarım, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te köylüler mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şanlıurfa'da elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu
    18:04 Şanlıurfa'da elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sağanak yağış sırasında ıslanan elektrik panosu bir anda alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen elektrikler, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ESOGÜ'yü ziyaret etti
    18:02 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ESOGÜ'yü ziyaret etti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. Ziyarette raylı sistemler ve akıllı ulaşım sistemleri üzerine iş birliği olanakları değerlendirildi.

  • Safranbolu'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı
    18:01 Safranbolu'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede çıkan tartışma sonucunda Recep H. bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  • Adana, Mersin ve Hatay'da 18 Mart törenleri düzenlendi
    18:00 Adana, Mersin ve Hatay'da 18 Mart törenleri düzenlendi

    Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Adana'da Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mersin'in Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen törende öğrencilere ödüller verildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise şehit mezarlarına karanfil bırakıldı ve tiyatro oyunu sahnelendi.

  • Yaşlılar Haftası'nda Tepebaşı Bölgesi'nde Hatıra Ormanı Oluşturuldu
    18:00 Yaşlılar Haftası'nda Tepebaşı Bölgesi'nde Hatıra Ormanı Oluşturuldu

    Tepebaşı Bölgesi Karalan Mahallesi'nde, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Gözde Pakize Gök ve sağlık personelleri, Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla birlikte yaşlılar adına hatıra ormanı oluşturmak için bir araya geldi. Etkinlikte, Karalan Mahallesi'nde özel bir alana sertifikalı fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan hatıra ormanı, toplumun büyüklerine olan saygı ve sevgiyi simgelemektedir. Fidan dikimi etkinliği, gelecek nesillere yaşlıların hatırasını yaşatmayı ve yeşil alanların artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

  • Çin'in demiryolu-denizyolu intermodal trenleri hedefe vaktinden önce ulaştı
    17:59 Çin'in demiryolu-denizyolu intermodal trenleri hedefe vaktinden önce ulaştı

    Çin'de demiryolu-denizyolunun intermodal trenleri, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru hattında 2.000 seferi tamamlayarak yılın ilk çeyreği için belirlenen hedefe vaktinden önce ulaştı. Guangxi Beibu Körfezi Uluslararası Taşımacılık Geliştirme Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Li Tailin, taşımacılık hacmindeki artışı açıkladı ve Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nun Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ve ASEAN üyeleri tarafından ortaklaşa inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olduğunu belirtti.

  • Trabzon'da deniz kenarında genç kızın cesedi bulundu
    17:58 Trabzon'da deniz kenarında genç kızın cesedi bulundu

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

  • Kayseri'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası tamamlandı
    17:57 Kayseri'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası tamamlandı

    Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Hacılar Kapı'da yapılan yarışlarla sona erdi. 166 sporcu mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.


17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
16:01 Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:06 Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Umre’ye gitti Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 18:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te köylüler mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement