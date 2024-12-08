Gaziantep'te Suriyeliler Esad Rejimini Kutladı

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Gaziantep'te binlerce Suriyeli, Esad rejimin sona ermesini kutladı

GAZİANTEP - Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle Gaziantep'te yaşayan binlerce Suriyeli, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda coşkulu kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esad da başkenti terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Gaziantep'te yaşayan binlerce Suriyeli 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak coşkulu kutlama yaptı. Halaylar çekip şarkılar söyleyen Suriyeliler vatanlarına dönecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Biz ülkemize gitmek için kapıların açılmasını bekliyoruz"

Suriye'ye gitmek için sabırsızlandığını aktaran Fatma Boşnak, "Türkiye çok güzel bir ülke. Biz artık kendi ülkemize gitmek istiyoruz. Bugün mutluluğu tarif etmem imkansız. Allah hiç kimseye savaş göstermesin. Biz ülkemize gitmek için kapıların açılmasını bekliyoruz" dedi.

Vatanlarına gitmek için gün saydıklarını söyleyen Suriyeliler, Türkiye'de güzel günler geçirdiklerini belirterek Türk halkına teşekkür etti. Polis ekipleri ise alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.