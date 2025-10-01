Gaziantep'te Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gaziantep'te Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

01.10.2025 02:19
Gaziantep'te 20 yaşındaki Sedat Pehlivan, sokakta tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Alpaslan Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Pehlivan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te Sedat Pehlivan (20), sokakta tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçakla öldürüldü. Olay, gece saatlerinde Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Pehlivan, sokakta karşılaştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartıştı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan Sedat Pehlivan kanlar içerisinde yığıldı.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pehlivan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

