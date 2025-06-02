Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin mezarlık kavşağında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde araçlardan birinde bulunan 2 kişi ile diğer araçta bulunan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2 çocuk daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Toplam 5 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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