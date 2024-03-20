Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni spor alanlarını hizmete açtı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni spor alanlarını hizmete açtı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni spor alanlarını hizmete açtı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde inşa edilen 2 tenis kortu ve 150 kişilik tribünlü futbol sahasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, açılışta yaptığı konuşmada, bu alanın geçmişte boş bir hafriyat sahası olduğunu belirterek, buraya buz pisti ve diğer hizmet alanlarının da ekleneceğini söyledi.

20.03.2024 20:39  Güncelleme: 20:51
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Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan iki tenis kortu ile futbol sahası, törenle hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi Kemal Şeker Bulvarı'nda yürütülen Spor Vadisi Projesi kapsamında inşa edilen 2 tenis kortu ve 150 kişilik tribünlü futbol sahası ile soyunma odaları ve idari birimlerin yapımı tamamlandı.

Spor alanları, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Programın açılışında konuşan Usta, tenis kortu ve futbol sahası yapılan alanın geçmişte boş bir hafriyat sahası ve terk edilmiş bir yer olduğunu belirtti.

Bugün açtıkları alanların yanına buz pistini de ilave edeceklerini kaydeden Usta, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme ve diğer hizmet alanlarıyla burayı gençlik ve spor vadisi yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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