Gaziosmanpaşa\'da Hırsızlık Şoku

GAZİOSMANPAŞA Merkez Mahallesi'nde bulunan bir binaya aynı gün giren 2 kadın şüpheli, yaklaşık 350 bin liralık ziynet eşyası çaldı. Bir gün arayla aynı apartmana tekrar gelen şüphelilerin daireleri yokladığı, başka bir binada ise bağış bahanesiyle para topladıktan sonra hedef aldıkları apartmana yöneldikleri öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası şikayetçi olan bina sakinleri, aynı kişilerin farklı semtlerde de hırsızlık yaptığını öne sürerek şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda 2 daireye 6 Nisan Pazartesi günü 2 kadın hırsız girdi. Apartmana rahatça giren şüphelilerin bir daireden yaklaşık 350 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çaldıkları öğrenildi. Şüpheli kadınlardan biri yanında başka bir kadınla birlikte 8 Nisan Çarşamba günü aynı binaya tekrar geldi. Ancak bina çok kalabalık olduğu için bu defa hırsızlık yapamadan ayrıldı. Aynı şüphelilerin, başka bir binada da bağış bahanesiyle para topladıkları da belirlendi. Bina sakinleri ise bir gün arayla tekrar binaya gelen şüpheliler nedeniyle tedirgin oldu. Öte yandan şüphelilerin apartmana girdikleri ve hırsızlık yaptıktan sonra çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

'ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK BURADAN İLERLEYİP GİDİYORLAR'

350 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınan Alparslan Karabacak, "6 Nisan tarihinde başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Yani ziynet eşyaları çalınan ailelerden bir tanesi biziz. Ziynet eşyamız çalındı. İki kişi çok rahat bir şekilde, sanki burada adresi biliyor, apartmanı biliyormuş gibi geliyor. Elini kolunu sallayarak apartmana giriyor ve dairemize çıkıyor. Rahat bir şekilde kapıyı açıyor, sanki anahtar ellerinde bulunuyormuş gibi. Kapıyı açıyor, içeri giriyor, sonra ziynet eşyalarımızı alıp rahat bir şekilde dışarı çıkıyor. Burada ellerini kollarını sallayarak buradan ilerleyip gidiyorlar. Ben kamera görüntülerini burada esnaf arkadaşlardan aldım. Çok rahatlar, organizeler" dedi.

'BİR GÜN ARAYLA İKİ KİŞİ DAHA GELİYOR BU APARTMANA'

Karabacak, "Sonra bir gün arayla iki kişi daha geliyor bu apartmana. Bir gün arayla aynı şekilde onlar da rahat, yokluyorlar daireleri. Sonra bir ablamızla karşılaşıyorlar. Karşılaşınca olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Yani biz bu şahısların çete olduğunu düşünüyoruz, birbirlerinden haberdar olduklarını düşünüyoruz. Güvenliğimiz kesinlikle yok. Zaten mal güvenliğimiz olsaydı çalınmazdı eşyalarımız. Çalınan maddi değerli eşyalarımız var. Mal güvenliğimizden, can güvenliğimizden kesinlikle şüphe duyuyoruz. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini, kısa sürede bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz. Binada eşlerini, çocuklarını bırakan insanlar var. Evde kalan çocukları, hanımları tedirgin. Herkes 'her an ne olacak' diye kapı önünde bekliyor, kamera görüntülerine bakıyor. Kimse can güvenliğinden ve mal güvenliğinden rahat bir şekilde evde vakit geçiremiyor. Çok sıkıntıdayız. Bu şahısların çete halinde olduğunu, birbirlerinden haberdar olduğunu. Çünkü bir hafta içerisinde dört farklı semtte bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Bunların birbirinden haberdar bir şekilde, organize bir şekilde bu hırsızlık işlemini gerçekleştirdiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'KOŞARAK ÇIKTIKLARINI GÖRDÜM KAMERADA'

Bina yöneticisi Sevgi Taşcı, "Pazartesi günü binaya hırsız girdi. Üçüncü kat ve giriş kattaki dairelerden birtakım ziynet eşyaları ve para alıp çaldılar. Bina sakinleri, dairelerine giriyorlar, bir bakıyorlar ki hırsızlık olmuş. Hemen ondan sonra kameraya bakıldı. Akabinde bir gün geçtikten sonra tekrar yine aynı şekilde aynı teşebbüs oldu. Ama bu sefer hiçbir şey alamadılar. Bir hareket oldu binada, hızlı kaçan iki kişi gördüm. Aşağıya doğru giderken dönüşlerini gördüm. Arkalarından koşturduk, iki tane bayan; ama gayet sakin yürüyorlar. Emin olamadım, acaba binaya misafir olarak mı girdiler? Tekrar geriye döndüm, kuşkulandığım için kameraya baktım ve gerçekten binadan hızlı bir şekilde çıkıyorlar. Üç dakika kalmışlar binada. ve onlar hemen çıkmışlar. Pazartesi günkü kadınlar da olmuş olabilir diye bir düşündüm ve onun için arkalarından gittim. Ama gerçekten koşarak çıktıklarını gördüm kamerada. Biri aynı olabilir, evet çok benzettik biz; ama diğeri farklıydı" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ SIKINTIDA'

Yönetici Taşcı, "Çarşamba günü binaya giren hırsızlar ilk önce şu sarı binaya uğramışlar. Oradan kapıyı açan bir yaşlı teyzeye yardım için geldiklerini söylemişler. ve herhalde teyze de bir miktar para vermiş onlara. Bağış toplama adına, evet bağış toplama adına ondan para almışlar. Hızlı hızlı gelerek bizim binaya doğru yönelmişler. Hatta burada öteki kadın bir beş dakika falan bizim yan binanın merdiveninde oturmuş. İşte o iki kişi çalıştıkları için, yani organize ekip; bir kişi yan taraftaki binanın merdiveninde beş dakika oturmuş, beklemiş yani arkadaşını. ve ondan sonra hızlı bir şekilde bizim binaya giriş olmuş. Bizim binada kalma süreleri de üç dakika. Çünkü o gün pazar olduğu için aktifti bina ve hemen çıkış yapmışlar. Biz bina sakinleri olarak gerçekten çok tedirginiz. Evde yaşlılar var, çocuğu olanlar var. Yani insanlar kapıyı açmaktan tedirgin oluyorlar. Kim geldi; kargocu mu geldi, hırsız mı geldi, ellerinde bir şey var mı? Daha kaç kere gelmeleri lazım? Can güvenliğimiz sıkıntıda. Çünkü elleri boş mu dolu mu bilmiyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Tabii ki korku içinde herkes, biz de aynı şekilde korku içerisindeyiz. Yani bir gün arayla gelmeleri insanı daha çok tedirgin ediyor. Gece mi gelir gündüz mü gelir, 7/24 nöbet tutma şansımız sıfır. Yani bunların bir an evvel bulunmasını istiyoruz. Eşkaller belli, her şey belli. Şikayette bulunduk, karakola gittik, eşkallerini verdik, dilekçemizi sunduk, kayıplarımızı söyledik. Bir an önce de bulunmalarını istedik" dedi.