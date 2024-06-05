Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de Su Kesintisi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de Su Kesintisi

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler\'de Su Kesintisi

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan 00.00'a kadar su verilemeyecek. Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yapılacak olan çalışmalar sebebiyle belirtilen ilçelerdeki bazı mahallelere 15 saat boyunca su verilemeyecek.

05.06.2024 13:53
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Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00'dan 00.00'a kadar su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de Su Kesintisi - Son Dakika

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