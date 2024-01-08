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Gazipaşa'da Diş Hekimi İntihar Etti - Son Dakika
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Gazipaşa'da Diş Hekimi İntihar Etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki diş hekimi Mustafa K., evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Mustafa K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ailesi, eve geldiğinde kapının içeriden kilitli olması nedeniyle çilingir çağırdı ve içeriye giren yakınları, Mustafa K.'yi başından vurulmuş şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mustafa K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa K.'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

08.01.2024 - 10:51,
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde diş hekimi 55 yaşındaki Mustafa K., evinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Mustafa K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairede oturan Mustafa K.'den haber alamayan ailesi dün saat 15.30 sıralarında eve geldi. Aile, kapının içeriden kilitli olması nedeniyle çilingir çağırdı. Eve gelen çilingirin kapıyı açmasıyla içeriye giren yakınları, Mustafa K.'yi başından vurulmuş şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa K.'nin cansız bedeni cenaze nakil aracına konularak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. İntihar ettiği ihtimali üzerinden durulan Mustafa K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Diş hekimi Mustafa K.'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Gazipaşa\'da Diş Hekimi İntihar Etti
Kaynak: DHA
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