Gazze Çalıştayında İsrail\'e Yönelik Boykotların Önemi Vurgulandı

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Milletlerarası İlişkiler ve Diplomasi Merkezi ile Filistin Diyalog Grubu işbirliğinde düzenlenen "Bağımsız Filistin Yolunda Tüm Yönleriyle Gazze Çalıştayı"nda, Gazze'de insani trajedi yaşanmasına sebep olan İsrail'i desteklemesi veya yardım etmesiyle bilinen kurumlara veya şirketlere yönelik boykotların önemi vurgulandı.

Zeytinburnu'nda bir oteldeki çalıştayda, "Aksa Tufanı Sonrasında Medya, Kavramlar, Propoganda ve Boykot Çalışmaları" başlığı altında düzenlenen oturumun boykotların konuşulduğu bölümünde, araştırmacı Dr. Yusuf el-Cemel, "Filistin ile Uluslararası Dayanışma ve Boykot", akademisyen ve BDS (Filistinliler için Boykot, Tecrit ve Yaptırım) gönüllüsü Dr. Emine Canlı da "Bilmeyenler ve Yeni Başlayanlar İçin Akademik Boykot Kılavuzu" başlıklı sunum yaptı.

"Boykotlar, şahısların, insanların, halkların gücünü ortaya koymakta"

Araştırmacı Cemel, ilk olarak İrlanda'da İngiltere'nin çıkarlarına hizmet eden bir tüccara karşı uygulandıktan sonra boykot kelimesinin ortaya çıktığını ve dünyaya yayıldığını söyledi.

İsrail'i destekleyen veya yardım eden şirketlere yönelik boykotlar sırasında adı en çok geçen firmalar olan "McDonald's ve Starbucks'un 12-14 milyar dolar civarında zarara uğradığını" belirten Cemel, "Bu, ekonomik gücü yansıtmakta. Boykotlar, şahısların, insanların, halkların gücünü ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Cemel, boykot hareketinin hedefinin öncelikle Batı Şeria ve Gazze'deki askeri işgalin bitmesi, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal ettikleri alanları terk etmesi ve Filistinlilere tarihi Filistin topraklarına haklarının iade edilmesi olduğunu dile getirdi.

ABD menşeli olup da İsrail'e hizmet eden şirketlerin de boykot edildiğini belirten Cemel, yaptırım konusunun da artık gündeme gelmeye başladığını söyledi.

Cemel, yatırımların geri çekilmesi konusunda da ABD ve Avrupa'da bir hareketlilik olduğuna işaret ederek, "Bunlar İsrail'e yansımakta, boykot hareketliliği İsrail'in çöküşüne hizmet etmekte." diye konuştu.

"Boykot da bir stratejidir"

Akademisyen ve BDS gönüllüsü Canlı da BDS'nin, Filistinli grupların 2004 yılından beri oluşturduğu ve uluslararası etkide bulunan bir boykot çağrısı hareketi olduğunu ifade etti. Canlı, bu hareketin başladıktan bir sonraki sene ulusal komite haline geldiğini anlattı.

Kültürel ve akademik boykotta örnek alınan ülkenin Güney Afrika olduğunu dile getiren Canlı, bunun sebebinin ise ülkenin "apartheid rejim" tecrübesi ve tıpkı orada olduğu gibi bölgenin yerli halkı olan Filistinlilerin İsrail tarafından ikinci sınıf insan muamelesi görmesi olduğuna dikkati çekti.

Canlı, akademik ve kültürel boykotun gerekliliğini vurgularken, "İsrail'in akademik ortamlarda ve kültürel etkinliklerdeki mevcut baskın karakteri ve tüm sermayesiyle birlikte buralarda vücut bulması, aslında insanlara bir pozitif İsrail deneyimi yaşatıyor. Yani İsrail tüm saldırılarını, tüm soykırım faaliyetlerini örtmenin pozitif bir tarafını sunmaya çalışıyor." diye konuştu.

İsrail kurumları tarafından yapılan ve desteklenen akademik etkinliklere katılmaktan geri durulması, İsrail üniversiteleri ve araştırma enstitüleri gibi kurumlarla işbirliği yapılmaması, uluslararası öğrenciler için İsrail'de yurt dışı eğitim programları düzenlenmemesi, İsrail akademik kurumları resmi temsilcilerine fahri doktorluk ya da ödül verilmemesi gerektiğini belirten Canlı, Avrupa devletlerinin ortak programlara destek vererek Filistinlileri İsraillilerle birlikte akademik çalışma yapmaya zorladığını söyledi.

Canlı, "Başıboş ve dağınık hareketlerden ziyade bir hedef belirleyerek ona yönelmek en makul boykot taktiklerinden biridir. Çünkü boykot da bir stratejidir. Stratejilerde, tüm savaş araçlarında araç hedefi ortadan kaldırana kadar kullanılır, sonrasında terk edilir. Dolayısıyla boykotta da amaç, akademik ve kültürel boykotta bir hedef gözeterek bunu yapmak." ifadesini kullandı.

Gazeteci Selim Akduman'ın yönettiği oturumda, araştırmacı yazar Dr. Ömer Munassır ve gazeteci yazar Bilali Yıldırım da söz aldı.