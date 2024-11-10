Gazze Dayanışma: Almanya Protesto Edildi - Son Dakika
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Gazze Dayanışma: Almanya Protesto Edildi

Gazze Dayanışma Platformu, Almanya'nın Gazze'deki saldırıları desteklemesini protesto etti.

10.11.2024 19:16
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Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen Almanya'yı, Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

İkindi namazının ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan grup üyeleri, İsrail ve Almanya aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Grubun yürüyüşü sırasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Grup üyeleri konsolosluk önünde Kur'an-ı Kerim okudu.

Burada grup adına konuşan Necmettin Irmak, Almanya'nın, Gazze'deki soykırımda İsrail'in işbirlikçisi olduğunu savundu.

Almanya'nın soykırımın yanında yer aldığını ifade eden Irmak, "Bugün Gazze'de kardeşlerimize soykırım uygulayan siyonist çetenin işbirlikçisi Almanya, geçtiğimiz yüzyılda sırf Yahudi olduğu için nicelerine zulmeden Nazi zihniyeti hala devam ettirmektedir. Garip değil mi kardeşler? Tarihi soykırımla yazılmış olan bir ülke bugün soykırımın yanında yer almakta ve üstelik kendi memleketinde de soykırıma en ağır cezaları vermeye, engellemeye gayret sarf etmekte. Bu, iki yüzlülüğün çağdaş versiyonundan başka hiçbir şey değil." ifadelerini kullandı.

Irmak, Batı tarihinin katliamlarla dolu olduğunu, hiçbir zaman insanlığa barışı, özgürlüğü getiremediğini ve her zaman soykırımcı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yüzyılda yaptıkları o soykırımdan dolayı yüzleri kıpkırmızı kesilmiş, utançlarından yüzlerini kaldıracak cesaretleri olmadığı içindir ki siyonist efendilerine hiçbir söz söylememekteler. Aksine bütün güçleriyle desteklemekteler. Eğer siyonizmin arkasında bu katiller olmasa, onların adım atmaya cesaretleri olmayacağını herkes biliyor. Onların nefeslerinin kesileceğini de herkes biliyor. Hiçbir şekilde hiçbir cesarette bulunamayacaklarını da herkes ve en iyi de kendileri biliyor. Onun içindir ki ilk günden itibaren hemen siyonist dostlarının yanına koştular. Sarıldılar, 'Korkmayın' dediler, 'Arkanızda biz varız' dediler ve bugün bir seneden fazladır Gazze'de soykırıma ortak oldular."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Dayanışma: Almanya Protesto Edildi - Son Dakika

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