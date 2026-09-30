Gazze'de 2025'teki ölümlerin yüzde 70,1'i İsrail'in doğrudan saldırısıyla gerçekleşti - Son Dakika
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Gazze'de 2025'teki ölümlerin yüzde 70,1'i İsrail'in doğrudan saldırısıyla gerçekleşti

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı raporuna göre Şerit'te 2025'te 24 bin 650 ölüm kaydedildi; bunların yüzde 70,1'i İsrail'in doğrudan saldırısı nedeniyle gerçekleşti. 5 yaş altı çocuk ölüm hızı arttı; 2025'te doğan her 1000 bebekten yüzde 33,4'ü beş yaşını görmeden öldü.

Gazze Şeridi'nde 2025 yılındaki can kayıplarının yüzde 70'inden fazlasının İsrail'in doğrudan saldırısı sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında Gazze Şeridi'nde meydana gelen ölümlere ilişkin bir rapor yayımladı.

Bakanlığın Sağlık Bilgi Birimi tarafından hazırlanan raporda, Gazze Şeridi'nde 2025 yılında 24 bin 650 ölüm vakasının kaydedildiği belirtildi.

Geçen yılki can kayıplarının nedenleri arasında İsrail'in doğrudan saldırısı ilk sırayı aldığı; yüzde 70,1'inin bu nedenle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ölümlerin yüzde 7,7'sinin de kalp hastalıklarından kaynaklandığı belirtildi.

Can kayıplarının yüzde 74'ü erkek

Geçen sene yaşamını yitirenlerin yüzde 73,4'ünü erkeklerin, yüzde 26,6'sını ise kadınların oluşturduğu aktarıldı.

Coğrafi dağılıma göre ise en yüksek ölüm oranının yüzde 37,3 ile Gazze'de kaydedildiği belirtildi.

Bunu yüzde 20,2 ile Gazze'nin kuzeyi, yüzde 19,5 ile Han Yunus, yüzde 12,3 ile Deyr el-Belah ve yüzde 10,7 ile Refah'ın izlediği kaydedildi.

Beş yaş altı çocuk ölümleri

Raporda ayrıca, 5 yaş altı çocuklarda ölüm hızında dikkat çekici bir artış yaşandığına işaret edildi.

Gazze Şeridi'nde 2025 yılında dünyaya gelen her 1000 bebekten yüzde 33,4'ünün beş yaşına gelmeden hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl boyunca gerçekleştirdiği ağır saldırıların ardından 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırılarında 1431 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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