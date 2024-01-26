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Gazze'de 600 Bin Kişi Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'de 600 Bin Kişi Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgenin kuzey kesimlerinde yaklaşık 600 bin kişinin hastalıkların yayılması ve İsrail bombardımanının yanı sıra kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Gazze'de yemek yemeden günü geçiren ailelerin olduğu ve çocukların açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hastalıklara kolayca yakalandığı belirtiliyor. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 2 milyona ulaşmış durumda, bu da Gazze'de insani bir felaket yaşandığı anlamına geliyor.

Gazze\'de 600 Bin Kişi Ölüm Riskiyle Karşı Karşıya
26.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:27
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Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgenin kuzey kesimlerinde yaklaşık 600 bin kişinin hastalıkların yayılması ve İsrail bombardımanının yanı sıra kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya dair açıklamada bulundu.

Sözcü Kudra, Gazze'nin kuzeyinde İsrail bombardımanı ve salgın hastalıkların yanında kıtlığın da baş gösterdiğini ve yaklaşık 600 bin kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze'de yemek yemeden günü geçiren ailelerin olduğunu söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier de "(Gazze) Çocuklar böyle bir durumda aslında en savunmasız olanlardır. Onlar açlık çektiklerinde ve yetersiz beslendiklerinde her türlü hastalığa çok kolay yakalanıyorlar." demişti.

İsrail'in, yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de halk insani felaket yaşıyor.

Kaynak: AA
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