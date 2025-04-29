Gazze'de 65 binden fazla çocuk ölümle burun buruna - Son Dakika
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Gazze'de 65 binden fazla çocuk ölümle burun buruna

Gazze\'de 65 binden fazla çocuk ölümle burun buruna

İsrail işgali altındaki Gazze'de şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle 65 binden fazla çocuk ölümle burun buruna geldi. Filistin hükümeti, çocukların tedavi altına alındığını bildirdi.

29.04.2025 00:42
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Gazze'deki Filistin hükümeti, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi.

GAZZE'DE YETERSİZ BESLENME VAKALARI ARTTI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının yanı sıra Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka ile Filistinli çocukların yaşadığı trajediyi artırdığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in aç ve susuz bırakmayı sivillere karşı sistematik bir savaş silahı olarak kullandığı ve bunun uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Sıkı abluka ve geçiş noktalarının kapatılmasının sağlık koşullarını felaket boyutunda kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, özellikle çocuklar ve bebekler arasında şiddetli yetersiz beslenme vakalarının arttığının altı çizildi.

Gazze'de 65 binden fazla çocuk ölümle burun buruna!

65 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Açıklamada, 1,1 milyon çocuğun her gün açlıkla mücadele ettiği Gazze'de, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi. İsrail'in gıda, ilaç ve su eksikliği nedeniyle yüz binlerce çocuk, kadın ve yaşlının hayatını tehdit eden bu insani felaketin sorumlusu olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve kurumlar da bu suçlar karşısında sessiz kalmakla ve İsrailli liderlerin hesap vermesini engellemekle suçlandı.

Uluslararası mahkemelerde İsrailli savaş suçlularının yargılanması ve cezalandırılması çağrısında bulunulan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini teyit eden kararı memnuniyetle karşılandı. Gazze hükümeti, tüm sınır kapılarının derhal, şartsız açılmasını ve özellikle çocuklar ile hastalar için insani yardımların, tıbbi malzemelerin ve gıda takviyelerinin girişine izin verilmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 65 binden fazla çocuk ölümle burun buruna - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Görmüş:
    SONUN HERŞEYDEN DAHA BETER OLACAK KHPE İTRAİL 13 0 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    hadi artık acil müdahele edilsin yazık kurtarın insanları, ne pahasına olursa olsun. 1 0 Yanıtla
  • n5685244:
    lafla miting le olmuyor olmuyor. adana İncirlik adana seyhan boru hattı malatya Kürecik kapatılsın. edirne sınır kapıları açılsın. göçmen ler Avrupayı istila etsin savaşı hemen durdurur lar. 1 0 Yanıtla
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