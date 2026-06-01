Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki diyaliz hastaları her an ölüm korkusuyla yaşıyor

01.06.2026 12:11
Hastanede diyalize giren böbrek hastası Halid Ebu Silmiyye: - "Elektriğin kesilmesi bizim için ölüm demek" - Hastanenin Teknik Bakım ve Onarım Departmanı Müdürü İsmail Ebu Nemr: - "Dördüncü yedek jeneratörün de devre dışı kalmasıyla ameliyathaneler ile yoğun bakım, yenidoğan ve diyaliz ünitelerindeki klimaları devre dışı bırakmak zorunda kaldık. Bu bölümlerdeki hastaların hayatı tehlikede"

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde diyaliz hastaları, yaşanan jeneratör krizi nedeniyle her an ölümle burun buruna.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Gazze'de çökme noktasına gelen sağlık sektörü, ateşkese rağmen devam eden ablukayla bir nevi can çekişiyor. Hasta ve yaralılar iyileşmek bir yana hayatta kalma hakkından bile mahrum bırakılıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 500 bin kişiye hizmet veren tek devlet hastanesi olan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde elektrik ihtiyacını karşılayan jeneratörlerin birer birer devre dışı kalması ve İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle yedek parça ve yeni jeneratör temininin yapılamaması; yoğun bakım, yenidoğan ve diyaliz ünitelerinde "elektrikle" hayata tutunan hastalar için ciddi risk oluşturuyor.

Hastanenin diyaliz ünitesindeki hastalar, elektrik olmazsa sonlarının "ölüm" olduğunu ifade ediyor.

"Elektrik kesilirse ölürüz"

Diyaliz ünitesinde tedavi gören böbrek hastası Halid Ebu Silmiyye, yaşanan jeneratör krizi nedeniyle kandaki zararlı atıkların temizlenmesi işlemi sırasında yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

Kanın filtrelenmesi sırasında elektriğin bir kaç kez kesildiğini belirten Ebu Silmiyye, "Elektriğin kesilmesi bizim için ölüm demek." dedi.

Hastanelerin yakıt, motor yağı ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulunan Ebu Silmiyye, "Evlerde zaten elektrik yok. Hastanelerde de kesilirse bu büyük bir sorun olur." diye konuştu.

"Elektriğin kesilmesi hastanede toplu infaz olması demek"

Hastanenin Teknik Bakım ve Onarım Departmanı Müdürü İsmail Ebu Nemr ise yedek jeneratörlerin devre dışı kalmasının sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksattığını ifade etti.

Uzun süredir yatan hastaların bulunduğu bölümlere dönüşümlü olarak elektrik vermeye çalıştıklarını dile getiren Ebu Nemr, şunları söyledi:

"Dördüncü yedek jeneratörün de devre dışı kalmasıyla ameliyathaneler ile yoğun bakım, yenidoğan ve diyaliz ünitelerindeki klimaları devre dışı bırakmak zorunda kaldık. Bu bölümlerdeki hastaların hayatı tehlikede. Bu, hastanede toplu infaz olması demek."

Devre dışı kalan jeneratörleri mevcut şartlarda onarmanın bir fayda sağlamayacağını söyleyen Ebu Nemr, bu nedenle ilgili kurumlara, yeni jeneratör temin etme çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden hastaneye düzenli elektrik sağlanabilmesi için İsrail ile temas kurmasını isteyen Ebu Nemr, "Yedek parça ve yakıt eksikliği devam ederse şu an çalışır vaziyetteki jeneratörler de her an devre dışı kalabilir." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

