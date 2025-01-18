Gazze'de Anne Umut Arıyor

Güncel

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Yermuk Stadı'nda engelli çocuklarıyla yaşamak zorunda kalan 4 çocuk annesi Abir Verş Ağa, ateşkesin sağlanmasıyla İsrail'in soykırımından kurtulmayı ümit ediyor.

Filistinli Ağa, AA muhabirine Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'dan yerinden edilmesini ve 4 engelli çocukla verdiği yaşam mücadelesini anlattı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle defalarca göç etmek zorunda kaldıklarını belirten Filistinli anne, tekerlekli sandalyeye mahkum çocuklarıyla göçe zorlanırken onları taşımakta büyük zorluklar yaşadığını ifade etti.

Gazze'nin kuzeyine İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı 5 Ekim'den sonra Beyt Lahiya'yı terk etmek zorunda kalan Filistinli aile, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkesten ümitli.

Her şeyi geride bıraktılar

Doğuştan beyin felci hastalığı bulunan engelli çocuklarına bakmak zorunda kalan Filistinli anne, çocukların kıyafet, yiyecek, içecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük sıkıntı çektiğini aktardı.

Filistinli Ağa, "Sabah, Gazze'nin kuzeyini terk ettik ve akşam yorgun argın Yermuk Stadı'na vardık. Çocuklarım, yıkılmış yollarda tekerlekli sandalyelerinde zorluklar içerisinde gidebildi." dedi.

Yaşadığı zorlukları gözyaşları içerisinde anlatan Filistinli anne, "O gün unutulmazdı. Her şeyi arkamızda bıraktık ve küçük çantalarla yola çıkmak zorunda kaldık. Tekerlekli sandalyeler, yolun engellerinden zarar gördü. Ayakkabılarımız yırtıldı ve ayaklarımız kanadı." şeklinde konuştu.

Zorunlu göç sırasında zarar gören tekerlekli sandalyeleri işaret eden Ağa, "Henüz bu arabaları tamir edemedim. Durum çok zor ve etrafımızdaki herkes bu yıkıcı savaş yüzünden acılar içinde." ifadelerini kullandı.

Ağa, çocuklarını yıkamak için suyu ısıtacak odun bile bulamadığını, maddi durumu sebebiyle 4 çocuğuna yetecek bez temin etmekte güçlük çektiğini ve çocuklarının sürekli ciddi bakım ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Yağmur suyunun altında kalan çadırın durumunu anlatan Filistinli kadın, "Gerçekten bir trajedi yaşıyoruz. Soğuk ve yağmurlu gecelerde sular altında kaldık. Su, tüm eşyalarımızı ıslattı. Kızlarımı kurtarmak ve komşularımızdan yardım istemek zorunda kaldım." dedi.

Ağa, çocuklarına gerekli ilaçları sağlayamadığını, geçimini temin edecek kimsenin de olmadığını belirterek "Yalnızım ve onlara daha iyi bir hayat verebilmeyi dilerdim ama koşullar benden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Filistinli kadın, kendisi ve çocukları için insani ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi, Gazze Şeridi'ndeki soykırımın da bir an önce sona ermesini umut ettiğini belirtti.

Çadırların yüzde 81'i yıpranmış bir halde

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisine göre, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırların yüzde 81'i tamamen yıprandı;135 bin çadırdan yaklaşık 110 bini kullanılamaz halde.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü ise Gazze Şeridi'nde çadırları ve evleri yağmur suyu altında kalan, yerinden edilmiş Filistinlilerden yüzlerce yardım çağrısı aldıklarını açıklamıştı.

Sivil savunma ekipleri, sağanaktan zarar görenleri tahliye etmek için çalıştıklarını fakat barınmaya uygun yerlerin olmadığını kaydetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 788 Filistinli öldü, 110 bin 453 kişi yaralandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü yerel saatle 08.30'da yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.