Gazze'de Bayram Namazı Bombardıman Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Bayram Namazı Bombardıman Altında

Gazze'de Müslümanlar, İslami bayramı İsrail saldırıları altında cami enkazlarında namaz kıldı.

30.03.2025 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Gazze'de Müslümanlar İsrail bombardımanı altında bayram namazı kıldı

GAZZE - Gazze Şeridi'nde Müslümanlar, İsrail bombardımanı altında akın ettikleri hasarlı camilerde bayram namazını eda etti.

Gazze Şeridi'nde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı İsrail bombardımanı altında karşıladı. Gazze Şeridi'nde binlerce Müslüman, İsrail saldırılarında hasar gören camilerde saf tuttu. Bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'ndaki Müslümanlar, savaşın başında İsrail uçakları tarafından bombalanan Al-Huda Camii enkazında ve İsrail uçaklarının kamptaki tüm camileri yıkması nedeniyle sokaklarda bayram namazını eda etti.

İmam Jalambo'dan sabır çağrısı

İmam Şeyh İbrahim Abu Jalambo, Ramazan Bayramı'nın zor şartlar altında geçtiğini ve Gazze Şeridi'nde yaşayan pek çok kişinin evlerini, ailelerini ve sevdiklerini kaybederek yerlerinden edildiği bir dönemde geldiğini söyledi. İbadet edenleri saldırganlık karşısında sabırlı ve kararlı olmaya ve İsrail işgaline karşı bir meydan okuma mesajı olarak sevinç göstermeye davet eden Jalambo, cemaati, saldırılarda ölen ve yaralananların ailelerini ziyaret etmeye ve metanetlerini güçlendirmeye çağırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 55 bin 277 kişinin hayatını kaybettiğini, 114 bin 95 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Bayram Namazı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Bayram Namazı Bombardıman Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
Ayşe öldüğü ile kaldı Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı Ayşe öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı
Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Sürücüler dikkat 1 Nisan’da sona eriyor Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor
Derbide oynayamayacak Galatasaray’da yıldız oyuncudan kötü haber Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
09:35 Tokyo’da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı Tokyo'da Bayram Namazı 3 Kez Kılındı
13:25 Tam 4 yıl hazırlandı Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı Tam 4 yıl hazırlandı! Çamaşır makinesi gizli tünele açıldı
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
13:16 Derbide oynayamayacak Galatasaray’da yıldız oyuncudan kötü haber Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber
12:46 Sürücüler dikkat 1 Nisan’da sona eriyor Sürücüler dikkat! 1 Nisan'da sona eriyor
12:36 Camide siyasi tartışma İmam araya girmek zorunda kaldı Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
12:36 Ayşe öldüğü ile kaldı Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı Ayşe öldüğü ile kaldı! Tek tutuklu da 15 günde serbest bırakıldı
12:17 Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu Sezen Aksu siyasi gündemle ilgili sessizliğini bozdu
12:12 ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin
12:05 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR’ı belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 20:04:21. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Bayram Namazı Bombardıman Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement