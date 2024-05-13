Gazze'de Bir BM Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de Bir BM Çalışanı Hayatını Kaybetti

Gazze\'de Bir BM Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail basınına göre Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda bir Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı hayatını kaybetti. Saldırının sorumlusu henüz belirlenemedi. Saldırıda biri ağır olmak üzere yaralılar olduğu bildirildi. Filistinli kaynaklara göre saldırı, üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildi. İsrail ordusu olayı araştırdıklarını belirtti. Bu saldırı, İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı yardım kuruluşunun 7 çalışanının hayatını kaybetmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

13.05.2024 16:37
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İsrail basınına göre Gazze Şeridi'nde bir araca düzenlenen saldırıda bir Birleşmiş Milletler (BM) çalışanını hayatını kaybetti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, BM aracına düzenlenen saldırının henüz kim tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Bir BM çalışanının hayatını kaybettiği saldırıda ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere yaralıların olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Filistinli kaynaklara göre üzerinde BM yazısı ve bayrağı bulunan araca İsrail güçlerince ateş açıldı.

İsrail ordusu basın ofisi, AA muhabirinin konuya ilişkin yazılı sorusuna, olayı araştırdıkları cevabını vermekle yetindi.

Uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını hedef almıştı

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) adlı yardım kuruluşunu 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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